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Возможно ли примирение Киева и республик Донбасса? Мнение политолога

13:3515.06.2018
(обновлено: 13:40 15.06.2018)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкФлаг ЛНРФлаг ЛНР
© РИА Новости / Валерий Мельников
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В ЛНР назвали условие сохранения республики в составе Украины. В эфире радио Sputnik крымский политолог Владимир Джаралла прокомментировал ситуацию, которая складывается между Киевом и самопровозглашенными республиками.

Если Киев все-таки выполнит Минские соглашения, самопровозглашенная Луганская народная республика может остаться в составе Украины, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности министра иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.

Боец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
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"Практика показывает, что Украина полностью сбрасывает со счетов Донбасс. Им нужна только территория. И вся их деятельность, которая должна показывать их приверженность минским обязательствам, на деле показывает прямо противоположное – полный отказ в гуманитарной сфере, блокирование тех же обменов, отказ от выплат пенсий", – оценил Дейнего текущую ситуацию.

Он отметил, что отторжение территории от государства ведет либо к самостоятельному существованию этой территории, либо ее присоединению к другим субъектам международного права.

Однако, по словам Дейнего, "если Украина найдет в себе силы изменить радикально, на 180 градусов, свой вектор и идти по пути реализации Минских соглашений, в таких обстоятельствах возможны варианты развития ситуации по возобновлению отношений".

При этом он уточнил, что речь идет, прежде всего, о договорных отношениях с Киевом. "То есть опять-таки речь идет об обретении некоторой степени самостоятельности в отношениях с государством, в составе которого мы остаемся, но как самостоятельный субъект, включенный в это государство", – пояснил Дейнего.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на заседании Кабинета министров Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Исполняющий обязанности главы МИД ЛНР добавил, что речь идет о федеративном или конфедеративном устройстве государства.

"То есть самостоятельность наша прописана в комплексе мер (по реализации Минских соглашений – ред.), мы ее задекларировали, и она закреплена. Получается, что самостоятельность в нашем случае неизбежна при любом развитии событий", – заявил Дейнего.

В эфире радио Sputnik крымский политолог Владимир Джаралла высказал мнение, что вся история Минских соглашений показывает, что они не выполняются исключительно из-за позиции Киева. 

"Для Киева момент, когда Минские соглашения были заключены, стал спасением от военного разгрома, который был вполне реален. Если бы эти соглашения были реализованы, то это удовлетворило бы всех, кто в них заинтересован. Но именно этой заинтересованности нет у Киева. Поэтому, как только прекратилась активная фаза военных действий, интерес к реализации Минских соглашений у Киева немедленно исчез. И в результате этого мы видим, что Киев безнаказанно торпедирует их по всем вопросам, а европейцы не только не обращают на это внимание, но всячески обвиняют в этом Россию. Хотя именно Россия прилагает наибольшие усилия, чтобы они (Минские договоренности – ред.) стали реальностью. Таким образом, мы вынуждены констатировать, что Украина сорвала минский процесс, никакого желания сделать договоренности реальностью у нее нет", – сказал Владимир Джаралла. 

Он выразил сомнение, что в реальности примирение Киева и самопровозглашенных республик Донбасса все еще возможно.

"Киев не самостоятелен в своих действиях. А реальность такова, что пролитая кровь в принципе делает примирение весьма маловероятным. Но и признать это украинское руководство не может. В частности для (президента Украины Петра) Порошенко это (признание, что примирение невозможно – ред.) означает невозможность переизбрания на второй срок, к чему он сейчас прилагает наибольшие усилия", – отметил политолог.

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Матч окончен
5
Россия
0
Саудовская Аравия
15 июня 15:00
-
Египет
-
Уругвай
15 июня 18:00
-
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