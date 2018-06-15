Эксперт: в вопросе ядерного оружия крайне важно не перейти "опасную грань"

Ученые предупредили об угрозе возможного ядерного удара США для самих американцев. Президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в эфире радио Sputnik отметил, что, к сожалению, проблема ядерного оружия не имеет решения, которое устраивало бы всех.

Применение ядерного оружия Вашингтоном приведет к гибели десятков миллионов американцев даже в том случае, если противник не нанесет ответный удар. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Safety.

Ученые Мичиганского технологического университета спрогнозировали, что даже при "самом оптимистичном сценарии" ядерного нападения США, допускающем отсутствие гарантированного взаимного уничтожения, американцы так или иначе станут жертвами "экологического ответного удара". Такой сценарий повлечет за собой наступление ядерной зимы, глобальный голод и последующую гибель сотен миллионов человек по всему миру, считают эксперты.

Исследователи подсчитали, что использование Вашингтоном семи тысяч ядерных боеголовок, повлечет за собой смерть примерно пяти миллионов американцев. Потери среди гражданского населения от экологического ответного удара сводятся к нулю только в том случае, если количество выпущенным ракет составит не более 100 единиц.

При этом ученые подчеркивают, что такая оценка дается в соответствии с консервативным подходом, а при более строгих подсчетах могут быть выявлены и более серьезные угрозы.

Президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в эфире радио Sputnik прокомментировал выводы американских специалистов.

"Вообще в таких случаях (при запуске противником ракет с ядерными боеголовками – ред.), по большому счету, времени на принятие решения практически не остается. И это составляет основную проблему обеспечения международной ядерной безопасности. Поскольку в большинстве случаев у лиц, принимающих решения, просто не будет времени, чтобы отреагировать на любой, даже случайный запуск. А если это была преднамеренная и массированная ядерная атака, то здесь вообще ситуация становится практически безнадежной. Потому что возникает вопрос – куда эти ракеты летят, на кого они нацелены… Об этом говорилось всегда. Поскольку с ростом числа стран, обладающих ядерным оружием, растет опасность негативных сценариев. И эта проблема, к сожалению, не имеет какого-то решения, которое устраивало бы всех", – сказал Алексей Анпилогов.

Он отметил, что ученые в данном случае поднимают очень важную проблему.

"Специалисты Мичиганского технологического университета поднимают достаточно здравую проблему, которая сейчас опять встает на повестку дня. Когда ядерных стран уже в ближайшее время будет больше десятка, это, конечно, будет вопросом из вопросов. И тут очень важно не перейти опасную грань, за которой ситуация с ядерным оружием станет практически неуправляемой", – заключил эксперт.

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