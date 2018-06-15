Военный эксперт: у ВМФ России – оптимальное число кораблей в Мировом океане

Главком ВМФ России Владимир Королев рассказал о состоянии флота. В эфире радио Sputnik капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин отметил, что уже в ближайшем будущем флот пополнится большим количеством кораблей.

От 70 до 100 кораблей Военно-морского флота России постоянно находятся в различных районах Мирового океана, рассказал главнокомандующий ВМФ Владимир Королев в интервью газете Вооруженных сил "Красная звезда".

"Флот может быть настоящим, если его корабли и подводные лодки не стоят у причалов, а выполняют свои функции в море", – сказал он, отметив, что корабли выполняют задачи в составе различных группировок и отрядов.

По словам главкома, ВМФ активно обновляется. Так, в августе-сентябре в Севастополь прибудет новый фрегат "Адмирал Макаров" (ранее уже сообщалось, что его вхождение в состав Черноморского флота ожидается в третьем квартале 2018 года). Кроме того, он отметил, что в Санкт-Петербурге недавно был спущен на воду корабль противоминной обороны "Иван Антонов", а также малый ракетный корабль "Шквал" (проекта 22800) в серии из шести единиц, строящихся для Балтийского флота.

"В ближайшее время будет осуществляться пополнение ВМФ кораблями принципиально нового класса. Это патрульные корабли 22160 типа "Василий Быков". Целенаправленно для Черноморского флота продолжается строительство серии малых ракетных кораблей проекта 21631, оснащенных высокоточным оружием. До конца этого месяца в состав ВМФ будет принят головной большой десантный корабль "Иван Грен", – напомнил Королев.

Капитан 1 ранга запаса, военный морской эксперт Василий Дандыкин в эфире радио Sputnik прокомментировал озвученные главкомом ВМФ данные.

"Это оптимальное количество кораблей, исходя из возможностей нашего военно-морского флота. Больше всего группировка наших кораблей – в Восточном Средиземноморье, где находятся на постоянной основе оперативные соединения ВМФ. В частности, есть пункт базирования в Тартусе: там находятся и подводные лодки, и различные корабли, в том числе дальней морской зоны. Там корабли трех флотов, но больше всего Черноморского. Корабли также находятся в Индийском и Тихом океанах, в Японском море", – сказал Василий Дандыкин.

Он также рассказал и о других судах, которыми пополнится российский флот.

"Скоро в строй войдет головной фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков", на подходе – "Адмирал флота Касатонов", а также большой десантный корабль "Иван Грен", за ним идет "Петр Моргунов". Входят в строй тральщики. Троицей входит серия малых ракетных кораблей, оснащенных "Калибрами", проекта 22800 "Каракурт", они будут поступать на все флоты. Продолжается поставка малых ракетных кораблей "Буян-М". Далее – полноценное соединение патрульных кораблей. В ближайшие годы будет построено шесть подводных лодок для Тихоокеанского флота", – отметил Василий Дандыкин.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!