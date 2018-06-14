Эксперт: некоторые регионы Украины чувствуют себя там "чужими"

Крым всегда был "чужим" для Украины, заявил глава Закарпатской области Геннадий Москаль. Это заявление прокомментировал в эфире радио Sputnik директор Центра общественного и информационного сотрудничества "Европа" Эдуард Попов.

Крым всегда был "чужим" для Украины, заявил в интервью изданию "Обозреватель" глава Закарпатской области Геннадий Москаль.

"Крым для Украины – это была такая офшорная зона, где отмывалось все награбленное, краденое. Все в землю превращалось, в кучку земли. Строились дома, дворцы, на лето туда приезжали "верхи" – все, кто имел деньги", – сказал он.

Москаль отметил, что о полуострове на Украине "вспоминали в июле и в августе, а 1 сентября про него все забывали".

"Верховная Рада кричала, что землю незаконно скупают, дома строят, но ни одна проверка ничего не находила. Когда я там работал, было около десяти проверок Генпрокуратуры без результатов", – добавил губернатор.

Директор Центра общественного и информационного сотрудничества "Европа" Эдуард Попов в эфире радио Sputnik прокомментировал высказывания главы Закарпатской области.

"Москаль – это тот человек, которого глупым никак не назовешь. И ему случалось уже порой делать очень верные, хотя и в некотором смысле парадоксальные для украинского политика выводы. Насчет отмывания денег, отмывания награбленного он явно знает, о чем говорит (Геннадий Москаль в конце 90-х годов работал начальником Главного управления МВД Украины в Крыму, позже являлся представителем президента Украины в Крыму, – ред.). Москалю лучше, чем кому бы то ни было это известно. Также Москаль безусловно прав, когда говорит, что Крым всегда был для Украины чужим", – считает Эдуард Попов.

По его словам, внутренняя политика Киева приводит к тому, что появляются все новые регионы, которые чувствуют себя "чужими" на Украине.

"Высказывания Москаля можно дополнить. В той же Закарпатской области, которой руководит Москаль, значительная часть жителей чувствуют себя чужеродными для Украины элементами. Примерно то же можно сказать о Черновицкой области", – сказал Эдуард Попов.

Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя.

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