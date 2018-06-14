Мнение: визовые центры в РФ – второй шаг Киева к введению виз для россиян

МИД Украины заявил, что планирует открыть несколько десятков визовых центров за рубежом, в том числе восемь – в Российской Федерации. Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik эксперт Олег Неменский.

Министерство иностранных дел Украины планирует открыть более 50 новых визовых центров за рубежом, в том числе в России, сообщил департамент консульской службы ведомства в Facebook.

Всего с 15 июня по 1 августа в разных странах откроется 56 новых визовых центров, которые будут предоставлять иностранцам услуги по приему ходатайств при оформлении виз для въезда на Украину, следует из сообщения.

В России появится восемь украинских визовых центров: в Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Москве, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре и Санкт-Петербурге.

Сейчас между Россией и Украиной действует безвизовый режим. Однако с 1 января Киев ввел биометрический контроль для въезжающих в страну иностранцев, в том числе россиян. Попасть на Украину можно только по биометрическому паспорту, а на границе необходимо сдать отпечатки пальцев. Кроме того, киевские власти не раз заявляли о намерении ввести визы для россиян.

Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский в эфире радио Sputnik высказал мнение, что односторонние действия Киева вызовут ответные шаги российской стороны.

"Создание визовых центров – это уже второй шаг к введению визового режима. Первым шагом нужно признать введение въезда россиян на Украину только по биометрическим паспортам со сдачей отпечатков пальцев. А в скором времени введут еще предуведомление (о намерении посетить Украину), что фактически является почти визовым режимом. Украине выгодно сохранять такую ситуацию, когда она фактически вводит визовый режим для россиян, но сами украинцы могут довольно свободно приезжать в Россию на заработки. Между тем, несомненно, все эти действия Киева требуют ответа со стороны России. Есть принцип дипломатической симметрии, и если Украина начинает вводить де-факто визовый режим для россиян, несомненно, с российской стороны будут ответные шаги", – сказал Олег Неменский.