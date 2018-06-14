Эксперт о ситуации вокруг КНДР: теперь надо ждать конкретных дел от США

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018

США заявили, что снимут санкции с КНДР лишь после полной денуклеаризации. В эфире радио Sputnik эксперт Владимир Колотов отметил, что Пхеньян уже продемонстрировал готовность к ядерному разоружению, вопрос – выполнит ли Вашингтон свое обещание.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не намерен снимать санкции в отношении КНДР до полного ядерного разоружения северокорейской стороны.

"Мы намерены добиться полной денуклеаризации. Только тогда будет снятие санкций", – заявил Помпео после встречи с главами МИД Японии и Южной Кореи в Сеуле.

По его словам, Вашингтон "полагает, что Ким Чен Ын понимает срочность" завершения денуклеаризации, "понимает, что он должен сделать это быстро".

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал подписание итогового документа "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.

Согласно документу, США обязались предоставить гарантии безопасности КНДР, а Пхеньян, в свою очередь, подтвердил твердую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова. Однако каких-либо подробностей и деталей заявление не содержит.

В эфире радио Sputnik директор Института Хо Ши Мина, профессор СПбГУ Владимир Колотов прокомментировал позицию сторон.

"Технических сложностей для полной денуклеаризации нет никаких и, конечно, можно это сделать. Вопрос в том, что будет после этого. То есть Северная Корея, если она пойдет на это, в одностороннем порядке разоружается. А что сделают США? Они обещают пойти на снятие санкций, но верить их обещаниям, как показывает опыт, смысла нет – Соединенные Штаты часто от своих обещаний отказываются. Ким Чен Ын уже продемонстрировал готовность к денуклеаризации – был демонтирован ядерный полигон в Пхунгери, взорваны три из четырех тоннелей, в которых хранится оружие и проводятся испытания. После этого состоялась встреча с Трампом… В Сингапуре все прошло замечательно, но не очень конкретно. А сейчас нужно ждать конкретных дел", – сказал Владимир Колотов.

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