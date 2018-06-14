Юрист разъяснила сложившуюся ситуацию в споре "Газпрома" и "Нафтогаза"

Суд приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража по спору "Газпрома" и "Нафтогаза". Юрист в области международного права Марина Силкина в эфире радио Sputnik отметила важность появившейся в данном деле паузы.

"Газпром" добился приостановки исполнения решения Стокгольмского арбитража в споре о транзите газа через территорию Украины. Об этом говорится в пресс-релизе российской компании.

"Газпром" подал ходатайство в прошлый четверг. Причиной стали обжалование арбитражного решения по транзитному контракту и попытки "Нафтогаза" до рассмотрения жалобы по существу начать процедуру принудительного исполнения этого решения.

Теперь украинская компания лишилась оснований для ареста активов "Газпрома" за рубежом.

"Данное обстоятельство будет использовано "Газпромом" при обжаловании действий судебных приставов в Швейцарии и Нидерландах", – говорится в сообщении компании.

По шведскому закону, обжаловать приказ апелляционного суда нельзя. В "Газпроме" заявили, что продолжат защищать свои права.

Юрист в области международного права Марина Силкина в эфире радио Sputnik разъяснила ситуацию.

"Когда суд приостанавливает исполнение решения, это означает одно – обе стороны в этот период времени не могут воспользоваться всеми способами защиты, которые предусмотрены для исполнения решения суда в натуре. То есть если были наложены аресты, то, соответственно, какое-либо взыскание за счет имущества должника на данный момент производиться не будет. Соответственно, это время предоставляется, как правило, для того, чтобы стороны нашли некий оптимальный вариант, возможность для урегулирования имеющегося вопроса", – сказала Марина Силкина.

Она отметила важность появившейся в данном деле паузы.

"Таким образом, на мой взгляд, это такая пауза, которая может дать возможность для того, чтобы стороны нашли другие способы выполнения судебного решения. Ведь оно достаточно сложное, кроме того, в какой-то степени имеет большое политическое значение. И если данное решение будет исполнено бездумно, то одна из сторон может понести достаточно большие убытки, потому что это может повлиять, в том числе, на политическую обстановку в этой стране", – заключила Марина Силкина.

В начале марта Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза Украины" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 4,673 млрд долларов.

С учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы по контракту на поставку арбитры произвели зачет встречных требований. В итоге российская компания должна выплатить украинской 2,56 млрд.

Всего "Нафтогаз" требовал от "Газпрома" 17 млрд долларов.

Российская компания обжаловала решение, а также объявила о расторжении контрактов с украинской стороной.

При этом зампред правления "Газпрома" Александр Медведев подчеркнул, что разрыв соглашений с "Нафтогазом" не означает прекращения транзита газа в Евросоюз через Украину.