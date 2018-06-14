Эксперт о возможных провокациях Киева против РФ: исключать нельзя ничего

В Госдуме высказали озабоченность действиями украинских военных в районе Азовского моря. Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов в эфире радио Sputnik высказал мнение о возможности провокаций с украинской стороны.

Создание Украиной разнородной ударной группировки в регионе Азовского моря вызывает серьезную озабоченность, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Политик также напомнил о размещении у границ с Россией украинской штурмовой авиации. Бальбек сказал, что это вынуждает Москву разработать дополнительные варианты обороны полуострова.

"Создание Украиной разнородной ударной группировки вблизи российских границ во время Чемпионата мира по футболу – это сознательная игра на западную публику в надежде на обострение отношений с Россией", – считает депутат.

В то же время, по его мнению, украинцам сейчас ближе Чемпионат мира по футболу, стартующий в России 14 июня, пусть и без участия сборной Украины, чем какие-либо выпады в сторону Крыма.

Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов в эфире радио Sputnik не исключил, что провокации возможны также и в Донбассе.

"Безусловно, это возможно – периодически киевское руководство дает ВСУ и другим силам по ту сторону линии разграничения возможность проверить на прочность оборону донбасского ополчения. С другой стороны, ВСУ часто производят различного рода действия, чтобы держать обстановку в этом районе в принципе напряженной. Таким образом, исключать ничего нельзя", – сказал Иван Коновалов.

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Отношения двух стран резко ухудшились после госпереворота на Украине, возвращения Крыма в состав России и образования в 2014 году самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Киев обвиняет Москву во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москве хотелось бы стабилизации в регионе.