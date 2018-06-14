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Кинокритик: Станислав Говорухин был настоящим киноромантиком

14:5314.06.2018
(обновлено: 15:30 14.06.2018)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкРежиссер Станислав Говорухин на премьере фильма Конец прекрасной эпохи в киноцентре ОктябрьРежиссер Станислав Говорухин на премьере фильма Конец прекрасной эпохи в киноцентре Октябрь
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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В Госдуме сообщили о смерти народного артиста Российской Федерации Станислава Говорухина. В эфире радио Sputnik кинокритик Роман Григорьев отметил, что уход легендарного режиссера – это огромная утрата для всех нас.

В Подмосковье на 83-м году жизни скончался режиссер Станислав Говорухин. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании нижней палаты парламента в четверг.

"Я хочу вас проинформировать о том, что в 10:37 в санатории "Барвиха" после тяжелой и продолжительной болезни скончался, ушел из жизни наш коллега Станислав Сергеевич Говорухин. Он боролся до конца с болезнью, но она его победила", – сказал Володин.

Станислав Говорухин
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Мокрицкий: Говорухин был человеком, который помогал другим

Депутаты почтили память Говорухина минутой молчания.

Свои соболезнования в связи со смертью режиссера выразил президент РФ Владимир Путин. По его словам, Говорухин был гениальным режиссером и уважаемым общественным деятелем, имевшим свою точку зрения на происходящее в стране.

Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путина и Говорухина "объединяли очень честные дружеские отношения".

Станислав Говорухин снял такие фильмы, как "Место встречи изменить нельзя", "Ворошиловский стрелок", "Вертикаль" и многие другие. Кроме того, артист активно участвовал в политической жизни. С 1993 года Говорухин был действующим депутатом Государственной Думы.

В эфире радио Sputnik кинокритик, радиоведущий Москва FM Роман Григорьев отметил, что уход Станислава Говорухина – это огромная утрата.

"Станислав Сергеевич всегда показывал какие-то удивительные творческие способности, был прогрессивным кинорежиссером, который был совершенно несоветским, всегда очень "фирменным", его картины получались голливудскими – по кассе, по прокату. В его активе очень много интересных  приключенческих фильмов: "В поисках капитана Гранта", "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна". Кроме того, он еще и актер. С детства врезалась в память его роль "цеховика" Крымова в фильме "Асса", настолько было точное попадание в образ. Он был политически активным человеком, его волновало то, что было связано со страной. Его "Ворошиловский стрелок" – это боль и переживания о том, как все переменилось, какие ценности вышли на передний план. Вместе с тем, мне кажется, он был настоящим киноромантиком. Хотя и очень серьезный с виду, он не переставал быть мальчишкой. Безусловно, его уход – это очень большая потеря, очень…", – сказал Роман Григорьев.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!

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Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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vyachnick
РИА Новости собирается нести ответственность за такие сообщения. Авторы представляют, что они могут от сердечного приступа отправить на тот свет близких Станиславу Сергеевичу людей !!!???
16:10
14.06.2018
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mr.X
Что терпеть не могу, так это ложь!
Зачем депутатша Драпеко говорила, что здоровье не настолько плохое, чтобы умереть? Почему не сказать правду? Не хочешь говорить, так вообще молчи и не ври. Ложь, ложь и ложь на всех уровнях и из разных уст.
16:09
14.06.2018
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Уругвай
-
Россия
Чемпионат мира по футболу 2018
14 июня 18:00
-
Россия
-
Саудовская Аравия
19 июня 21:00
-
Россия
-
Египет
23 июня 21:00
-
Германия
-
Швеция
25 июня 17:00
-
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