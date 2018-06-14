Кинокритик: Станислав Говорухин был настоящим киноромантиком

В Госдуме сообщили о смерти народного артиста Российской Федерации Станислава Говорухина. В эфире радио Sputnik кинокритик Роман Григорьев отметил, что уход легендарного режиссера – это огромная утрата для всех нас.

В Подмосковье на 83-м году жизни скончался режиссер Станислав Говорухин. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании нижней палаты парламента в четверг.

"Я хочу вас проинформировать о том, что в 10:37 в санатории "Барвиха" после тяжелой и продолжительной болезни скончался, ушел из жизни наш коллега Станислав Сергеевич Говорухин. Он боролся до конца с болезнью, но она его победила", – сказал Володин.

Депутаты почтили память Говорухина минутой молчания.

Свои соболезнования в связи со смертью режиссера выразил президент РФ Владимир Путин. По его словам, Говорухин был гениальным режиссером и уважаемым общественным деятелем, имевшим свою точку зрения на происходящее в стране.

Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путина и Говорухина "объединяли очень честные дружеские отношения".

Станислав Говорухин снял такие фильмы, как "Место встречи изменить нельзя", "Ворошиловский стрелок", "Вертикаль" и многие другие. Кроме того, артист активно участвовал в политической жизни. С 1993 года Говорухин был действующим депутатом Государственной Думы.

В эфире радио Sputnik кинокритик, радиоведущий Москва FM Роман Григорьев отметил, что уход Станислава Говорухина – это огромная утрата.

"Станислав Сергеевич всегда показывал какие-то удивительные творческие способности, был прогрессивным кинорежиссером, который был совершенно несоветским, всегда очень "фирменным", его картины получались голливудскими – по кассе, по прокату. В его активе очень много интересных приключенческих фильмов: "В поисках капитана Гранта", "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна". Кроме того, он еще и актер. С детства врезалась в память его роль "цеховика" Крымова в фильме "Асса", настолько было точное попадание в образ. Он был политически активным человеком, его волновало то, что было связано со страной. Его "Ворошиловский стрелок" – это боль и переживания о том, как все переменилось, какие ценности вышли на передний план. Вместе с тем, мне кажется, он был настоящим киноромантиком. Хотя и очень серьезный с виду, он не переставал быть мальчишкой. Безусловно, его уход – это очень большая потеря, очень…", – сказал Роман Григорьев.

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