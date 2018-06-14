Эксперт о резолюции ГА ООН: Израиль скептически относится к этим документам

Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, осуждающую действия Израиля в секторе Газа.
Документ одобрили 120 государств, включая Россию, Китай, Индию, ЮАР, Францию и Турцию, против выступили восемь (Израиль, США, Австралия, Науру, Того, Микронезия и Соломоновы острова), еще 45 стран воздержались (среди них – Великобритания, Нидерланды, Германия, Канада, Польша).
На заседании Генассамблеи США представили поправки к тексту резолюции арабских стран, однако в ходе голосования они не были приняты.
Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Дмитрий Марьясис в эфире радио Sputnik высказал мнение, что принятая ГА ООН резолюция никак не повлияет на поведение Израиля.
"Если Израиль и изменит когда-нибудь свои подходы, то не благодаря резолюциям ООН. Израиль, как известно, очень скептически относится к любым официальным документам ООН, считая, что эта организация настроена в целом антиизраильски, особенно если иметь в виду Генассамблею, где значительный вес имеют арабские и другие мусульманские страны. Поэтому Израиль вряд ли скорректирует свою позицию после принятия этой резолюции, тем более что резолюции Генассамблеи имеют рекомендательный характер, и не обязательны для исполнения", – сказал Дмитрий Марьясис.
Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отвоеванные полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Основная часть мирового сообщества аннексию не признает и относит Восточный Иерусалим, как и Западный берег реки Иордан, к оккупированным территориям.