Эксперт о резолюции ГА ООН: Израиль скептически относится к этим документам

Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля

Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля

Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую действия Израиля в секторе Газа. Востоковед Дмитрий Марьясис в эфире радио Sputnik предположил, как это может отразиться на ситуации.

Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, осуждающую действия Израиля в секторе Газа.

Документ одобрили 120 государств, включая Россию, Китай, Индию, ЮАР, Францию и Турцию, против выступили восемь (Израиль, США, Австралия, Науру, Того, Микронезия и Соломоновы острова), еще 45 стран воздержались (среди них – Великобритания, Нидерланды, Германия, Канада, Польша).

Проект резолюции ГА ООН, подготовленный арабскими странами, "сожалеет об использовании чрезмерной, непропорциональной и неизбирательной силы со стороны Израиля против мирных жителей Палестины на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим и сектор Газа". Документ требует от Израиля "воздержаться от подобных действий и соблюдать законные обязательства".

На заседании Генассамблеи США представили поправки к тексту резолюции арабских стран, однако в ходе голосования они не были приняты.

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Дмитрий Марьясис в эфире радио Sputnik высказал мнение, что принятая ГА ООН резолюция никак не повлияет на поведение Израиля.

"Если Израиль и изменит когда-нибудь свои подходы, то не благодаря резолюциям ООН. Израиль, как известно, очень скептически относится к любым официальным документам ООН, считая, что эта организация настроена в целом антиизраильски, особенно если иметь в виду Генассамблею, где значительный вес имеют арабские и другие мусульманские страны. Поэтому Израиль вряд ли скорректирует свою позицию после принятия этой резолюции, тем более что резолюции Генассамблеи имеют рекомендательный характер, и не обязательны для исполнения", – сказал Дмитрий Марьясис.

Протесты в секторе Газа обострились после решения США перенести свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим в минувшем месяце. По последним данным палестинской администрации, за время столкновений погибли 129 палестинцев, включая 16 детей, еще 13,6 тысячи человек были ранены.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отвоеванные полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Основная часть мирового сообщества аннексию не признает и относит Восточный Иерусалим, как и Западный берег реки Иордан, к оккупированным территориям.