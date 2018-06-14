Мнение: обвинения РФ во вмешательстве в дела Сирии – "любимое блюдо" Запада

Россия не вмешивается во внутренние дела Сирии, заявил президент арабской республики Башар Асад. В эфире радио Sputnik эксперт Владимир Фитин обратил внимание на то, что Запад между тем не оставляет попыток обвинять Москву.

Союз России и Сирии имеет большую историю, при этом Москва не вмешивается во внутренние дела Дамаска, заявил сирийский президент Башар Асад в интервью иранскому телеканалу "Аль-Алям".

"Касаемо Сирии, Россия не вмешивается во внутренние дела САР. Если есть предложение, то его озвучивают. В конечном итоге решение остается за командованием Сирии и сирийским народом", – сказал Асад.

Он добавил, что между Россией, Сирией и Ираном бывают и разного рода разногласия.

"Если бы мы были согласны полностью друг с другом во всем, то зачем нам вообще дискутировать? Мы интенсивно встречаемся, чтобы договориться", – сказал сирийский лидер.

В эфире радио Sputnik эксперт РИСИ Владимир Фитин отметил, что обвинения в адрес России, как правило, исходят от тех, кто реально вмешивается во внутренние дела суверенных государств.

"Запад, сам постоянно вмешиваясь во внутренние дела практически всех государств мира, любит адресовать эти обвинения именно Российской Федерации. Но мы относимся к этому взвешенно, понимая, что это требования западной игры, и что "любимое блюдо", которое подается западной общественности, – это русофобия. Поэтому и придумываются любые поводы для того, чтобы подтвердить – мол, Россия не соответствует демократическим канонам западных стран. Это же касается и "вмешательства" во внутренние дела Сирии. Но о чем здесь говорить, если именно российская армия обеспечила сохранение Сирии как таковой. О каком вмешательстве может идти речь? Вмешательство как раз происходит со стороны США, их военные находятся там абсолютно нелегитимно, без приглашения официальных властей Сирии", – сказал Владимир Фитин.

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