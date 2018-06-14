Эксперт о "Северном потоке-2": Киев выдает свои проблемы за общеевропейские

В порту Визби на острове Готланд идет подготовка к прокладке труб газопровода по дну Балтийского моря

В порту Визби на острове Готланд идет подготовка к прокладке труб газопровода по дну Балтийского моря

В "Нафтогазе" заявили о "необратимых последствиях" на газовом рынке Европы при реализации "Северного потока-2". В эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов высказал мнение, что для Киева уже стало обычной практикой делать подобные заявления.

Реализация проекта "Северный поток-2" приведет к "необратимым последствиям" на газовом рынке Европы, заявил директор по развитию бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко на странице компании в Facebook.

По мнению Витренко, строительство газопровода нарушает европейское законодательство и "постепенно убьет конкуренцию на европейском газовом рынке под действием газового шантажа "Газпрома"".

Кроме того, в украинской компании раскритиковали Германию за позицию по газовому конфликту России и Украины в 2009 году.

"Будем откровенны, Германия давила на нас, чтобы мы подписали соглашение 2009 года. Они не хотели лезть в детали. Их устраивало, что россияне сказали, что этот контракт соответствовал европейским правилам. <…> А потом оказалось, что он не имел ничего общего с европейским правилом. Это была настоящая неоколониальная политика. Но Германию это устраивало", – заключил Витренко.

Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Украине следует перестать критиковать Германию за ее участие в проекте газопровода.

В эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов высказал мнение, что Украина выдает свои проблемы за общеевропейские.

"Совершенно очевидно, что украинская ГТС, которая находится в плачевном состоянии, и на ремонт которой требуются существенные средства, не может соответствовать интересным и выгодным для России проектам. На Украине, конечно, надеются на сохранение выгодных для себя условий: чтобы и не вкладываться в ремонт, и продолжать получать деньги за транзит. Ситуация изменится с открытием "Северного потока-2", значительно изменится схема распределения газа в Европе, и, конечно, Украина не сможет претендовать на тот широкий транзитный статус, который у нее был. Поэтому она собственные проблемы пытается переадресовать в Европу, говоря об угрозе европейской энергетической безопасности. А Европа достаточно защищена – там действует Третий энергопакет, который защищает от различных видов монополии по поставкам газа. Но Украина выдает свои проблемы за общеевропейские, и это обычная практика для киевских политиков и чиновников", – сказал Александр Асафов.

Проект "Северный поток-2" предполагает сооружение двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Трубы проложат от побережья России через Балтийское море до Германии рядом с действующим "Северным потоком".

Россия неоднократно призывала не политизировать тему строительства газопровода. По словам президента РФ Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.

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