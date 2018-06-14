Эксперт о "Северном потоке-2": Киев выдает свои проблемы за общеевропейские

Реализация проекта "Северный поток-2" приведет к "необратимым последствиям" на газовом рынке Европы, заявил директор по развитию бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко на странице компании в Facebook.
По мнению Витренко, строительство газопровода нарушает европейское законодательство и "постепенно убьет конкуренцию на европейском газовом рынке под действием газового шантажа "Газпрома"".
Кроме того, в украинской компании раскритиковали Германию за позицию по газовому конфликту России и Украины в 2009 году.
Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Украине следует перестать критиковать Германию за ее участие в проекте газопровода.
В эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов высказал мнение, что Украина выдает свои проблемы за общеевропейские.
"Совершенно очевидно, что украинская ГТС, которая находится в плачевном состоянии, и на ремонт которой требуются существенные средства, не может соответствовать интересным и выгодным для России проектам. На Украине, конечно, надеются на сохранение выгодных для себя условий: чтобы и не вкладываться в ремонт, и продолжать получать деньги за транзит. Ситуация изменится с открытием "Северного потока-2", значительно изменится схема распределения газа в Европе, и, конечно, Украина не сможет претендовать на тот широкий транзитный статус, который у нее был. Поэтому она собственные проблемы пытается переадресовать в Европу, говоря об угрозе европейской энергетической безопасности. А Европа достаточно защищена – там действует Третий энергопакет, который защищает от различных видов монополии по поставкам газа. Но Украина выдает свои проблемы за общеевропейские, и это обычная практика для киевских политиков и чиновников", – сказал Александр Асафов.
Россия неоднократно призывала не политизировать тему строительства газопровода. По словам президента РФ Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.
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