Эксперт: "запугивания" западных политиков не остановили болельщиков ЧМ-2018

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук пригласил немцев на ЧМ-2018, призвав "не бояться ехать в Россию". Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что поездка на чемпионат помогает иностранным болельщикам самим составить представление о РФ.

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук в интервью газете немецкой Spiegel призвал болельщиков не бояться ехать в Россию на Чемпионат мира по футболу. Издание отмечает, что в Европе нет единого мнения относительно посещения мундиаля. Так, канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключает визита в Россию, а 60 депутатов Европарламента требуют полного политического бойкота этого события.

Журналист Spiegel спросил у Шевчука, который выступит со своим коллективом на открытии фан-зоны в Самаре 14 июня, как европейцам следует относиться к чемпионату.

"Вы, немцы, разумеется, неправы, если боитесь ехать к нам. В Берлине, Лондоне или Париже есть намного более опасные уголки, чем у нас. Я заявляю с полным осознанием своей ответственности: в этом смысле у нас безопасно. Приезжайте, немцы, я вас всех приглашаю!" — сказал музыкант.

Журналист издания отметил, что некоторые политики и простые европейцы могут бойкотировать чемпионат по политическим причинам, так как "Россия скатывается в авторитаризм".

"Вы, немцы, всегда слишком спешите со своими выводами о России. Вы плохо знаете историю. В России либеральные идеи, в отличие от Запада, никогда не приветствовались широкой публикой", — возразил в ответ лидер ДДТ.

Политолог, журналист Юрий Светов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что поездка на чемпионат помогает иностранным болельщикам самим составить представление о России.

"Чемпионат мира уже давным-давно стал одним из крупнейших событий. Люди его ждут, верные болельщики футбола готовы ехать куда угодно. И у нас, в Петербурге, видно, сколько приехало людей. Они смотрят широко открытыми глазами, что за город, что за страна, и сравнивают с тем, о чем их предупреждали. Прекрасная погода, стадион готов, много сделано для работы общественного транспорта, чтобы можно было ездить по паспорту болельщика. Я полагаю, что для нашего города подготовка к чемпионату была существенной встряской — даже то, что казалось привычным, надо было переделать, чтобы оно стало еще лучше. Я убежден, что люди, которые приехали на чемпионат, получат от этого удовольствие. Запугивания политиков все-таки не остановили европейских болельщиков. Я убежден, что люди вернутся с ясным пониманием, что такое Россия. В этом – огромная функция ЧМ: наша страна оказалась в фокусе общественного внимания, и я надеюсь, что этот фокус будет сосредоточен на действительных достоинствах России как организатора чемпионата, а не на домыслах ряда политиков", — сказал Юрий Светов.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира сыграют в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.

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