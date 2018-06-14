Военный эксперт оценил предложение Анкары о совместном производстве С-500

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Ирана Хасаном Рухани по итогам встречи в Анкаре. 4 апреля 2018

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Ирана Хасаном Рухани по итогам встречи в Анкаре. 4 апреля 2018

Анкара предлагает Москве совместное производство ЗРК С-500, сообщают СМИ. Военный эксперт Виктор Баранец в эфире радио Sputnik предположил, возможна ли такая сделка.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту России Владимиру Путину совместно производить ЗРК С-500, передает портал Haber 3.

"Россия предоставила нам кредит по С-400 на очень приемлемых условиях. На втором и третьем этапах мы приступим к совместному производству. Я также предложил России совместное производство С-500", — приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.

Кроме того, президент Турции ответил на критику со стороны США и НАТО касательно договоренностей между Москвой и Анкарой о поставках С-400.

"Почему они молчат по поводу С-300, которые есть у Греции? Такую политику в отношении Турции невозможно понять. У нашей оборонной промышленности есть свои потребности, и мы будем стремиться их удовлетворить", — сказал Эрдоган.

Ранее турецкий лидер заявлял, что Анкара готова использовать российские зенитные ракетные комплексы С-400 при необходимости. "Это оборонные системы. Что же мы будем с ними делать, если не использовать?" — заметил Эрдоган.

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире радио Sputnik оценил предложение Анкары и вероятность того, что Москва на него согласится.

"Предложение (Реджепа Тайипа) Эрдогана выглядит весьма экзотично и загадочно. Хотя бы потому, что пока не все вопросы, связанные с закупкой Турцией наших ЗРК С-400 за счет российского кредита, урегулированы. Более того, комплекс С-500 находится на финише испытаний, и пока еще не принят на вооружение российской армии. Такая сделка, на мой взгляд, сейчас пока вряд ли возможна, ибо такого, чтобы Россия приступала к совместному производству новейшего вида боевой техники с другим государством, еще в нашей практике не было. Есть давнее постановление правительства, в соответствии с которым новейшее оружие должно быть поставлено, прежде всего, на вооружение российской армии, и лишь затем можно ставить вопрос о совместной разработке или продаже другому государству", — сказал Виктор Баранец.

В декабре прошлого года Турция и Россия подписали кредитное соглашение по С-400. Анкара купит за 2,5 млрд долларов две батареи этих комплексов, которые будет обслуживать турецкий персонал. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в развитии производства С-400 в Турции.



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