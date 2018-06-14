Политолог прокомментировал предложение Трампа вернуть Россию в G7

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему Россию надо вернуть в G7. Политолог Вячеслав Смирнов, комментируя это заявление в эфире радио Sputnik, отметил, что Россия работает в формате, который учитывает интересы всех крупнейших государств.

Почти четверть дискуссий на саммите "Большой семерки" в Канаде была посвящена России, поэтому лучше было бы вернуться к прежнему формату с участием Москвы, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

"Вы знаете, мы потратили примерно 25% нашего времени, разговаривая про Россию. И я подумал про себя, разве бы не было лучше, если бы они были здесь. Я не за Россию. Я за США. Вот вам пример. Если бы (президент России — ред.) Владимир Путин сидел со мной за столом вместе со всеми другими на ужине в Канаде… если бы он был там, я бы попросил его сделать вещи, которые лучше для мира и лучше для него", — сказал он.

"Поэтому, я считаю, что лучше общаться лично, чем разговаривать по телефону", — добавил Трамп, возложив ответственность за исключение России из G8 на своего предшественника Барака Обаму.

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам своего пребывания на саммите "большой семерки" в Канаде заявил, что формат G8 (то есть с Россией) более содержателен, чем G7. Также он отметил, что некоторые участники хотят вернуть Россию в состав объединения.

Владимир Путин, комментируя инициативу Трампа, отметил, что Россия не выходила из состава "Большой восьмерки" и пригласил лидеров стран-участников объединения в Москву. "Коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям", — напомнил он на пресс-конференции в Китае.

В эфире радио Sputnik директор научно-исследовательского Института политической социологии Вячеслав Смирнов отметил, что пока союзники США не могут достичь единства по этому вопросу.

"Руководство Канады и Великобритании не разделяет это мнение, потому что государственная пропаганда и политика руководителей этих государств сейчас строится на антироссийской риторике, они не могут отказаться от своих позиций. Но подождем – через пять лет, когда сменятся лидеры, может быть совершенно другая картина. Владимир Путин по этому поводу уже заявил, что Россия не выходила из "Большой восьмерки" и всегда готова всех принять в Москве – двери открыты. И одно дело "Большая семерка" или "Большая восьмерка", но Россия предпочитает работать в другом формате – в формате "Большой двадцатки", где, в том числе, присутствует и Китай. Перспективы "Большой двадцатки" шире, потому что учитывают интересы всех крупнейших держав. А "Большая семерка" – это узко западный, европейско-американский формат. Тем более мы видим в ней определенные разногласия даже среди членов-учредителей – между Канадой и США", — сказал Вячеслав Смирнов.

Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году она сократилась до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе.



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