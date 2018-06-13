Политик: выдвигая обвинения в адрес Москвы, Киев "не дружит с логикой"

В Киеве заявили, что меморандум с обвинениями в адрес Москвы, поданный в Международный суд, должен принести Украине "очевидные выигрыши". Политик Николай Стариков в эфире радио Sputnik отметил, что Киев не в состоянии подкрепить фактами свои обвинения.

Меморандум с обвинениями в адрес Москвы, поданный Киевом в Международный суд ООН, должен принести Украине "очевидные выигрыши". Об этом изданию "Апостроф" заявил генерал-лейтенант, бывший замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

По мнению военного, необходимы "серьезные усилия, ресурсы и время" для того, чтобы документ "сыграл свою роль" в отношениях между государствами. "Здесь очевидны выигрыши, за которые нам надо еще бороться. Рано или поздно они нам все отдадут", – подчеркнул генерал.

До этого президент Петр Порошенко объявил о передаче в Международный суд ООН меморандума, обвиняющего Россию в "финансировании терроризма" и "расовой дискриминации". По словам главы украинского МИД Павла Климкина, этот шаг стал "подарком" Москве ко Дню России.

Меморандум будет представлен в Международном суде в рамках процесса, инициированного Киевом в прошлом году.

Лидер общественного движения "Патриоты Великого Отечества" Николай Стариков в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Нужно понимать, что все инициативы сегодняшней киевской власти направлены на поддержание иллюзий у их избирателей, у членов националистических формирований, у украинских военнослужащих, которые сидят в Донбассе в окопах. Нужно им постоянно показывать, что, дескать, победа близка, вот-вот Россия рухнет, вот-вот мировое сообщество преподнесет Украине Донбасс, а заодно и Крым "на блюдечке с голубой каемочкой". Вот Киев и отрабатывает определенные театральные постановки для поддержания ложной уверенности в успехе", – сказал Николай Стариков.

Украинские власти не в состоянии представить суду никаких фактических обоснований своих надуманных обвинений, отметил он.

"Перспектив (в суде, – ред) нет никаких, в этом у меня нет ни малейшего сомнения. Вдобавок Киев, как обычно, не дружит с элементарной логикой. До этого они уже обвиняли Россию в агрессии, но при этом, как известно, двусторонний товарооборот из года в год увеличивается. Тут остается только развести руками", – заключил Николай Стариков.

Москва не раз опровергала обвинения киевских властей и подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, а права меньшинств на территории России не ущемляются.

Глава правового департамента МИД РФ Роман Колодкин заявил, что выдвинутые Киевом обвинения находятся за пределами юрисдикции суда. Он также отметил, что если Украина действительно стремится к миру, то ей необходимо сосредоточиться на полном выполнении Минских соглашений.