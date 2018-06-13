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Экономист: санкции крайне редко приводят к желаемому для США результату

18:4913.06.2018
(обновлено: 19:01 13.06.2018)
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© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкВоеннослужащий на палубе тяжёлого авианесущего крейсера (ТАВКР) Адмирал КузнецовВоеннослужащий на палубе тяжёлого авианесущего крейсера (ТАВКР) Адмирал Кузнецов
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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В МИД РФ назвали "политическим безрассудством" санкции США против компании "Совфрахт", перевозившей в Сирию авиационное топливо для ВКС. Экономист Игорь Ковалев в эфире радио Sputnik высказал мнение о последствиях американских санкций.

Санкции США против компании "Совфрахт", перевозившей в Сирию авиационное топливо, являются фактической поддержкой террористов и свидетельствуют о "политическом безрассудстве" американского руководства, заявили в МИД РФ.

"Ссылки США на собственные санкции против законных властей Сирии, несущих основную тяжесть этой борьбы в интересах безопасности на всей планете, – не просто новая возмутительная попытка распространить американские национальные законы далеко за пределы границ США, но и фактическая поддержка террористов", – говорится в сообщении министерства.

Промышленный порт в Сирии
© Sputnik / Мухаммад Мааруф
Юрист: обвинения Минюста США в адрес "Совфрахта" строятся на предположениях
Ранее министерство юстиции США обвинило пятерых граждан России и трех сирийцев в попытке поставить авиационное топливо в Сирию в нарушение американских санкций.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что топливо предназначалось для подразделений ВКС России, которые помогают бороться с террористическими группировками.

Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев в эфире радио Sputnik прокомментировал введение новых санкций США.    

"Для американцев санкции – привычный инструмент, привычное оружие, которое они используют достаточно давно и постоянно. И они искренне считают, что при помощи санкций можно добиться нужных им результатов, хотя история показывает, что такое крайне редко случается. Вспомните, сколько десятилетий была под санкциями Куба, сколько десятилетий была под санкциями Северная Корея, а каких-то очевидных изменений, того, что американцы хотели, они так и не добились. Хотя сейчас они наверняка захотят встречу (президента США Дональда) Трампа с (руководителем КНДР) Ким Чен Ыном приписать воздействию санкций, но, на мой взгляд, это далеко не так. Я не нахожу никаких очевидных результатов от этих санкций, в том числе от санкций в отношении России", – сказал Игорь Ковалев.

В понедельник, 11 июня, министр финансов США Стивен Мнучин сообщил о введении санкций против пяти российских IT-компаний и трех физических лиц, так как они якобы угрожали безопасности Соединенных Штатов и их партнеров.

Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Эксперт: российский закон о контрсанкциях заставит Запад "трижды подумать"
В МИД России заявили, что результат расширения американских санкций будет нулевым и Москва не изменит самостоятельный курс на международной арене.

Санкции против Сирии, введенные США и ЕС, включают нефтяное эмбарго, ограничения на определенные инвестиции, замораживание активов сирийского Центрального банка, находящихся в Евросоюзе, экспортные ограничения на оборудование и технологии, которые могут использоваться для внутренних репрессий, а также на оборудование и технологии для мониторинга или перехвата интернета и телефонной связи.

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