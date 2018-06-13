Аналитик: Украина на руки от ЕС не получит ни одного евроцента

Президент Украины Петр Порошенко ожидает в ближайшее время окончательного решения Совета ЕС о выделении Киеву нового пакета макрофинансовой помощи от Евросоюза в размере до 1 млрд евро.
Европарламент на пленарной сессии одобрил в среду выделение Украине нового пакета макрофинансовой помощи от ЕС в размере до 1 млрд евро.
Это будет третья макрофинансовая помощь от Евросоюза Украине с 2014 года. С того периода страна уже получила примерно 2,8 млрд евро в рамках таких программ, написал Порошенко на своей странице в Facebook.
Главный редактор интернет-издания "Политическая Россия", политический аналитик Руслан Осташко в эфире радио Sputnik объяснил, почему, по его мнению, в структурах ЕС не называют точного размера нового пакета макрофинансовой помощи.
"Абсолютно нормальное явление, когда Евросоюз выделяет помощь ровно в том размере, который нужен для обеспечения ранее выданных кредитов. То есть фактически на руки Украина не получит ни одного евроцента, а все деньги пойдут на выплаты по тем кредитам, которые были выданы до этого. Порошенко, конечно, будет говорить о помощи ЕС Украине, но по факту украинцы этих денег не увидят. Было бы странно, если бы страны-доноры Украины этих денег не выделяли – тогда бы потеряли те кредиторы, которые ранее давали деньги, а этого Евросоюз допустить не может. Стоит особо отметить сумму – "до одного миллиарда". То есть выделят ровно столько, сколько нужно для обслуживания ранее выданных кредитов, но других денег Порошенко не увидит. Других вариантов здесь быть не может", – сказал Руслан Осташко.
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