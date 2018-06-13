Ганжара: слова Киева о "вербовке спецслужбами РФ" детей в Крыму – пустышка

На Украине заявили о "работающих на российские спецслужбы" детях в Крыму. В эфире радио Sputnik крымский депутат Владислав Ганжара объяснил, с какой целью украинские представители делают подобные заявления.

Занимающий на Украине пост "постпреда президента страны в Крыму" Борис Бабин заявил, что на полуострове действует "система привлечения детей в военизированные структуры". По словам Бабина, военная подготовка в Крыму "начинается с детского сада", носит принудительный характер и охватывает "абсолютное большинство детей".

"Если они будут уклоняться, то просто не будут допускаться до обучения в школе, а у родителей будут огромные проблемы с российскими спецслужбами", – заявил Бабин в интервью "Обозревателю"

По его словам, детей якобы тренируют для того, чтобы они помогали российским пограничникам. Их основная задача, по мнению Бабина – искать украинцев, незаконно попадающих на полуостров.

При этом в ответ на просьбу журналиста уточнить данные Бабин признался, что ничего не может сказать относительно количества "завербованных" детей и их возраста, однако уверенно подчеркнул, что "исключений нет ни для кого".

В эфире радио Sputnik депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал заявления Бабина.

"Очередной бред. Понятно, что такого нет. Есть гражданское патриотическое воспитание на базе школ, как и по всей Российской Федерации. "Юнармия" – это замечательная инициатива, которая призвана прививать детям традиционные ценности. При этом никуда детей не забирают, исключительно добровольно создаются эти организации, и ни о каком принуждении здесь даже речи не может идти. Заявление господина постпреда очередного "фейкового" ведомства, которое создано на Украине, конечно же, не имеет никакого отношения к действительности. Ему же надо показывать какую-то работу, демонстрировать свою полезность. Для этого и делаются такие заявления-пустышки. Но, думаю, что оценка, которая может быть дана гражданами Украины относительно этого "ведомства" и так понятна", – сказал Владислав Ганжара.

Бабин не в первый раз делает провокационные и не подтвержденные фактами заявления о России и Крыме. Так, в мае, например, он рассказал о "проблемах" и "необратимых последствиях", якобы связанных с Крымским мостом.

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