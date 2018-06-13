Политолог о росте числа военных США в Норвегии: неадекватные опасения Осло

Норвегия объявила, что намерена удвоить численность военнослужащих США на своей территории. Политолог Михаил Смолин в эфире радио Sputnik объяснил, чем продиктовано такое решение норвежского правительства.

Правительство Норвегии намерено продлить на пять лет программу норвежско-американского военного сотрудничества и в его рамках удвоить корпус морской пехоты, доведя число военнослужащих США до 700 человек, часть из них планируется перевести в губернию Трумс недалеко от российской границы, сообщается на странице правительства королевства.

Министерство обороны Норвегии объявило, что намерено на пять лет продлить программу норвежско-американского военного сотрудничества. В ее рамках в начале 2017 года на западе королевства были размещены 330 военнослужащих корпуса морской пехоты США.

"Для развития диалога с американской стороной мы намерены принять до 700 военнослужащих, которые будут дислоцированы в Вэрнесе в провинции Тренделаг и Сетермоене в провинции Трумс", – говорится в сообщении.

"Оборона Норвегии зависит от поддержки наших партнеров по НАТО, как это происходит в большинстве стран альянса", – приводятся в сообщении слова министра обороны королевства Франка Бакке-Енсена.

Политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин в эфире радио Sputnik прокомментировал решение норвежского правительства.

"Если в Норвегии опасаются Россию – то эти опасения, конечно, неадекватны. Россия никогда не воевала с Норвегией, никогда мы не вступали в противоборство с норвежской государственностью. Скорее всего, это (увеличение численности военнослужащих США в Норвегии – ред.) вызвано давлением со стороны НАТО и Соединенных Штатов и не является суверенным желанием самого норвежского государства. Думаю, что это находится в контексте общего военно-политического давления НАТО и США на Россию, в контексте окружения войсками стран Североатлантического альянса западных границ Российской Федерация. Это не проблема взаимоотношений Норвегии и России", – сказал Михаил Смолин.

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