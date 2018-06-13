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"Эстафета фейков". Эксперт об обвинениях РФ в связях со "спонсором Brexit"

14:5113.06.2018
(обновлено: 14:55 13.06.2018)
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© AFP 2018 / Justin Tallis Участник протеста против Brexit возле здания парламента в ЛондонеУчастник протеста против Brexit возле здания парламента в Лондоне
© AFP 2018 / Justin Tallis 
В Кремле иронично ответили на вопрос о встречах российского посла в Лондоне со "спонсором Brexit". В эфире радио Sputnik политолог Владимир Брутер отметил, что англоязычные СМИ поддерживают накал антироссийской риторики.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о встречах посла России в Лондоне Александра Яковенко с так называемым главным спонсором Brexit бизнесменом Арроном Бэнксом.

Демонстрант с флагами ЕС и Великобритании в центре Лондона
© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas
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"Я просто не знаю, что такое "главный спонсор Brexit". Brexit устроил один бизнесмен в Великобритании? Это новая информация, нам предстоит ее проанализировать, мы этого не знали", – сказал Песков.

По его словам, в течение года российский посол в Лондоне и британский посол в Москве встречаются с десятками бизнесменов.

"Поэтому я просто не знаю про этого бизнесмена и не знаю, в чем суть этих сообщений", – добавил пресс-секретарь президента.

В минувшее воскресенье в Sunday Times вышла статья, в которой основателя и главного спонсора кампании за Brexit Leave.EU Аррона Бэнкса в очередной раз обвинили в связях с Россией. В ней утверждается, что Бэнкс трижды встречался с Яковенко, тогда как раньше говорил лишь об одном обеде. Бэнкс в ответ заявил, что обсуждал с послом Brexit, но предположения о том, что он получал от России деньги, назвал "непристойной чушью".

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон во время пресс-конференции. 22 декабря 2017
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Накануне на слушаниях Бэнкс подтвердил, что провел несколько встреч с представителями Cambridge Analytica, но эти встречи ни на что не повлияли. Также он сообщил, что в его встречах с российским послом в Лондоне ничего предосудительного нет.

Директор по коммуникациям Leave.EU Энди Уигмор, в свою очередь, заявил, что единственная информация, которую он передал российскому послу, – это контакт команды новоизбранного президента США Дональда Трампа.

В эфире радио Sputnik эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал публикацию в Sunday Times.

"Уверен, что подобные публикации имеют только один смысл – продолжить эстафету "фейков" и ни в коем случае не допустить, чтобы накал антироссийской риторики в англоязычных СМИ был смягчен или вообще прекратился. Поэтому эстафета таких новостей будет продолжаться, несмотря на то, что каждая последующая будет еще более нелепой, чем предыдущая. Но, тем не менее, они все время будут появляться хотя бы потому, что именно на этом правящие элиты Британии, Соединенных Штатов, Канады строят свою политическую логику. Источник плохих новостей о России позволяет им оставаться на плаву. И они с этой дороги не сойдут, потому что не знают другой", – сказал Владимир Брутер.

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