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Эксперт рассказал, как можно закрепить успех встречи Трампа и Ким Чен Ына

14:0713.06.2018
(обновлено: 14:08 13.06.2018)
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© AFP 2018 / Saul LoebПрезидент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын Во время прогулки у отеля Капелла в Сингапуре. 12 июня 2018Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын Во время прогулки у отеля Капелла в Сингапуре. 12 июня 2018
© AFP 2018 / Saul Loeb
В Кремле отметили, что американо-северокорейская встреча в верхах "отодвигает ситуацию от критической точки". Эксперт Владимир Сведенцов в эфире радио Sputnik прокомментировал встречу лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Встреча лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре "отодвигает ситуацию от критической точки", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он добавил, что результаты еще предстоит анализировать, но сам факт непосредственного диалога можно только приветствовать. "Безусловно, подобные встречи, какими бы ни были результаты, способствуют разрядке напряженности на полуострове, отодвигают ситуацию от критической точки, в которой она находилась буквально еще несколько месяцев тому назад. Это тоже не может не вызывать удовлетворение", – сказал Песков.

Портреты президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына
© AFP 2018 / Behrouz Mehri
Колени подкашиваются. В США фантазируют на тему саммита с КНДР
При этом он отметил, что в таких "сложных историях" надеяться на решение застарелого комплекса проблем в одночасье было бы неверным.

Политик также подчеркнул, что саммит подтверждает правоту российской стороны и президента РФ Владимира Путина, который говорил, что нет альтернативы дипломатическим методам урегулирования проблемы Корейского полуострова, а единственно возможный путь – это путь прямого диалога.

Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) https://riss.ru/ Владимир Сведенцов в эфире радио Sputnik отметил, что в налаживании межкорейского диалога, а также в развитии диалога между США и КНДР имеет большое значение сотрудничество с другими странами.

"Есть опасения, что Трамп понимает денуклеаризацию Корейского полуострова как односторонний процесс со стороны КНДР. Правда, обнадеживают слова Трампа о том, что он намерен прекратить военные учения – надо полагать, речь идет об учениях в Южной Корее. Это положительный момент, ведь в налаживании межкорейского диалога, а также в развитии диалога между США и КНДР имеет большое значение внешний фон. Все понимают, что это достаточно сложная задача, решение которой займет, скорее всего, не один год. Никто не ожидает, что нормализация этих отношений произойдет быстро, как и денуклеаризация Корейского полуострова. И я бы здесь обратил внимание на слова премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который сказал, что решение проблем возможно при прочном сотрудничестве США, Северной и Южной Кореи, Японии, Китая и России. Тем самым он напомнил об уже работавшем ранее формате шестисторонних переговоров по ядерной проблеме КНДР. Думается, что возобновление этого формата даст гарантии, что те первые ростки, те положительные моменты, которые мы сейчас видим, получат развитие и не будет движения вспять", – сказал Владимир Сведенцов.  

В Сингапуре 12 июня прошла первая в истории встреча лидеров США и КНДР. По ее итогам Трамп и Ким Чен Ын подписали документ, из которого следует, что Вашингтон дает Пхеньяну гарантии безопасности, а тот, в свою очередь, подтверждает приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время возложения цветов к памятнику первым северокорейским лидерам - Ким Ир Сену и Ким Чен Иру в Пхеньяне. 31 мая 2018
© РИА Новости / Валерий Шарифулин/ТАСС/POOL
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Эксперт рассказал, на каких условиях могут договориться США и КНДР
В то же время в соглашении отсутствует требование полного, необратимого и гарантированного отказа от ядерного оружия и уничтожения межконтинентальных баллистических ракет.

Кроме того, согласно заявлению северокорейского агентства ЦТАК, Трамп принял приглашение Ким Чен Ына посетить КНДР, в свою очередь, тот согласился приехать в Соединенные Штаты.

Также президент США Дональд Трамп в интервью Fox News дал понять, что не хочет проводить военные учения близ границ Северной Кореи, пока переговоры с КНДР продолжаются.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

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