Юрист: обвинения Минюста США в адрес "Совфрахта" строятся на предположениях

Минюст США обвинил сотрудников "Совфрахта" в поставках топлива в Сирию в нарушение американских санкций. В эфире радио Sputnik специалист по международному праву Мария Ярмуш назвала действия Соединенных Штатов недопустимыми.

Министерство юстиции США обвинило пятерых граждан России и трех сирийцев в попытке поставить авиационное топливо в Сирию в нарушение американских санкций.

По данным Минюста, восемь предпринимателей "вступили в сговор с целью отправки топлива в Сирию и перевода долларов США в эту страну и (на счета – ред.) находящихся под санкциями лиц в нарушение экономических санкций США в отношении Сирии и Крыма без получения необходимой лицензии министерства финансов".

Обвинение выдвинуто против сотрудников "Совфрахта" Ивана Окорокова, Ильи Логинова, Карена Степаняна, Алексея Конкова и Людмилы Шмельковой. Трое граждан Сирии, по данным Минюста США, также представляли интересы российской компании. Всем им, помимо нарушения санкций, вменяется "отмывание" денег. В общей сложности за эти преступления может грозить до 25 лет тюрьмы.

Санкции против Сирии, введенные США и ЕС, включают нефтяное эмбарго, ограничения на определенные инвестиции, замораживание активов сирийского Центрального банка, находящихся в Евросоюзе, экспортные ограничения на оборудование и технологии, которые могут использовать для внутренних репрессий, а также на оборудование и технологии для мониторинга или перехвата интернета и телефонной связи.

В эфире радио Sputnik адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш отметила, что вмешательство США в дела других суверенных государств недопустимо.

"Американские власти придерживаются такой политики: запрещать суверенным государствам действия, которые, с точки зрения этих стран, являются необходимыми для безопасности и поддержания мира. Получается, что санкции, введенные властями США против Сирии, препятствуют борьбе этой страны с террористической угрозой. Кроме того, с моей точки зрения, обвинения в адрес "Совфрахта" безосновательны, поскольку все контракты были заключены в Сирии с другими компаниями, и связь с "Совфрахтом" – это только предположения Минюста США. С моей точки зрения, Соединенные Штаты безосновательно пытаются заблокировать возможность Сирии и России участвовать в антитеррористической деятельности, безосновательно вводят санкции. Это противоречит нормам международного права – недопустимо, когда одно государство вмешивается в дела других суверенных государств", – сказала Мария Ярмуш.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.