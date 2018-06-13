Эксперт о суде по МН17: "корни" катастрофы надо искать не в России

Нидерланды одобрили соглашение с Украиной о суде по МН17. В эфире радио Sputnik директор Института стратегического планирования Александр Гусев высказал мнение о том, почему затягивается расследование крушения в Донбассе малайзийского Boeing.

Нидерланды одобрили соглашение с Украиной для облегчения судебного преследования ответственных за крушение самолета рейса МН17 в Донбассе в 2014 году, передает агентство France-Presse.

Соглашение еще в июле прошлого года подписали министр юстиции Украины Павел Петренко и министр безопасности и юстиции Нидерландов Стеф Блок. Оно даст право голландской стороне провести суд по делу о трагедии.

Документ одобрили во вторник, 12 июня. Он устанавливает, что судебное преследование подозреваемых будет происходить в голландском суде, скорее всего, в Гааге. Также соглашение допускает проведение судебного заседания по видеосвязи. Тех, кого нельзя экстрадировать в Нидерланды, будут отбывать тюремный срок на Украине, отмечает агентство.

В конце мая Международная следственная группа (JIT) представила промежуточные итоги расследования. Согласно выводам следствия, лайнер сбили из ЗРК "Бук", который якобы принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде российских Вооруженных сил из Курска.

После этого Нидерланды и Австралия обвинили Россию в крушении лайнера.

В России отметили, что расследование вызывает много вопросов. МИД назвал его предвзятым и однобоким, а обвинения голословными. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Москва может признать результаты следствия, только если будет принимать в нем полноценное участие. Президент отметил, что Россия изначально предлагала совместную работу по расследованию, однако ее не допустили. При этом в работе следствия принимает участие Украина, несмотря на то, что Киев нарушил международные правила и не закрыл воздушное пространство над территорией, где проходили боевые действия.

В эфире радио Sputnik директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев обратил внимание на тот факт, что американские военные до сих пор не обнародовали данные, полученные со своих спутников.

"Спутники, которые летают на низких орбитах, американцы называют "бриллиантовые глаза", и у них 54 таких спутника. Поэтому специалистам давно ясно, кто сбил малайзийский Boeing. Но есть политическое и военное лобби, которые не хотят обнародовать эти данные из-за общественного мнения. Это выгодно и для США, и для Украины, и для европейцев, потому что в этой ситуации "крайней" выглядит Россия. Современные системы мониторинга позволяют понять, откуда вылетела ракета с точностью до миллисекунды", – сказал Александр Гусев.

По его мнению, всем уже давно известно, что РФ не имеет никакого отношения к гибели рейса МН17.

"Я абсолютно убежден, что истинные причины катастрофы и те страны, которые стоят за ней, известны уже давно. И этим странам ясно, что Россия здесь абсолютно ни при чем, никакие российские военнослужащие в этом не принимали участие, Россия абсолютно непричастна к этой трагедии. Что признали, к слову, в Малайзии. Более того, эксперты, которые работают в Гааге, давно поняли, что никакого "российского следа" в этой катастрофе нет. Поэтому все эти действия, связанные с обнародованием результатов, с судебным разбирательством на различных уровнях в отношении нашей страны не имеют под собой оснований. Корни этой катастрофы нужно искать на Украине", – заключил Александр Гусев.

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

В докладе международной следственной группы утверждается, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" якобы доставили из России, а потом вернули обратно.

Москва заявила о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, которая контролировалась украинской армией.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!