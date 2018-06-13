Политолог о переименовании Македонии: важно не само название республики

Афины и Скопье договорились по конституционному названию Македонии. В эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Журавлев объяснил, для чего было принято решение переименовать бывшую югославскую республику.

Лидер греческой партии "Народное единство", бывший министр энергетики Панайотис Лафазанис назвал "соглашением о войне" договоренность по конституционному названию бывшей югославской республики Македония, которое открывает ей путь в НАТО.

"Нам давно надо было решить проблему названия. Но соглашение Ципраса и Заева – это соглашение войны, оно нужно лишь для вступления Скопье в НАТО. Нам же нужно соглашение о мире, безопасности, сотрудничестве", – сказал Лафазанис РИА Новости.

По его словам, соглашение не отвечает национальным интересам Греции.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас в телевизионном обращении к грекам во вторник, 12 июня, сообщил об успешном завершении переговоров с премьером БЮРМ Зораном Заевым и рассказал, что соседняя страна будет называться "Республика Северная Македония", Скопье отказывается от каких-либо претензий на древнегреческую культуру Македонии, термины "македонский язык" и "македонец" будут дополнены определениями.

По словам Ципраса, после ратификации соглашения в парламенте Скопье Греция поддержит решение об открытии переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС и отправку приглашения саммита НАТО для вступления Скопье в альянс. Оба приглашения будут обусловлены успешным завершением пересмотра конституции, которое гарантирует использование имени erga omnes, сообщил Ципрас.

Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik прокомментировал решение о переименовании республики.

"Переименование необходимо потому, что вступить в НАТО может только страна, у которой нет никаких врагов, территориальных претензий или конфликтов. А название Македонии в данном случае было существенной проблемой в отношениях с Грецией. Переименование – это способ выполнить требования альянса. Греческая оппозиция видит опасность в том, что вступление Македонии в НАТО, скорее всего, усилит противоречия между странами. Но думаю, что эта позиция связана не столько с опасениями в отношении Македонии, сколько со стремлением атаковать своих политических противников. По большому счету, соглашение мира в ситуации многовекового "развода" Греции, Македонии и Югославии маловероятно – эта часть Балкан известна постоянными конфликтами", – сказал Дмитрий Журавлев.

Он предположил, какие последствия может повлечь переименование Македонии.

"Само название вряд ли на что-то повлияет, а вступление в НАТО может повлиять на многое. Македония – одна из самых тихих республик бывшей Югославии, там не было гражданской войны, ничего такого страшного, что прокатилось практически по всем республикам. Теперь эта тихая республика, у которой был шанс стать "швейцарией" Балкан, выстроилась в общий ряд натовских стран. Это изменит внутреннюю политику, потому что вступление в НАТО – это обязательство по развитию вооруженных сил, это, мягко говоря, ослабление внешнеполитического суверенитета. А это означает, что взаимоотношения со странами, не входящими в НАТО, мягко говоря, ухудшатся. Рано или поздно произойдет расквартирование военных контингентов, что не улучшит ситуацию на Балканах", – считает Дмитрий Журавлев.

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