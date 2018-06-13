Эксперт объяснил, почему Еврокомиссия выдвигает Киеву новые требования

Еврокомиссия назвала условие выделения Украине миллиарда евро. Эксперт Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik отметил, что деньги, которые поступают на Украину извне, до населения не доходят.



Условием предоставления Украине новой макрофинансовой помощи от Евросоюза в размере до одного миллиарда евро должна стать борьба с коррупцией, заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на слушаниях в Европарламенте.

Эта финансовая поддержка будет "строго связана" с проведением реформ в стране, говорится в речи чиновника, опубликованной Еврокомиссией. "Борьба с коррупцией будет в центре политических условий в меморандуме о взаимопонимании, который должен быть согласован между ЕС и Украиной для этой помощи", — добавил он.

При этом Домбровскис отметил, что Киев должен выполнить обещания борьбы с коррупцией, которые он дал еще в рамках предыдущей программы макрофинансовой поддержки, но до сих пор не исполнил.

В то же время вице-президент ЕК призвал "в кратчайшие сроки" выделить средства Украине. Он подчеркнул, что без поддержки со стороны Евросоюза реформы в этой стране с большой вероятностью рискуют прекратиться. "Окно для реформ может закрываться по мере приближения выборов", — заявил он.

Домбровскис отметил, что транш Евросоюза необходим для поддержания украинской экономики, и напомнил, что в 2018 и 2019 годах Киеву нужно выплатить много долгов, что "накладывает очень тяжелое бремя на государственный бюджет". "Мы не можем позволить Украине потерпеть неудачу. Поэтому новая макрофинансовая помощь необходима вместе с прочей международной поддержкой, в частности, со стороны Международного валютного фонда", — заявил вице-президент ЕК.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Вопрос борьбы с коррупцией для Украины актуален. Средства, которые поступают на Украину извне, и те деньги, которые генерируются из внутренних источников, не доходят до населения, не происходит улучшения материального благосостояния. ЕС, который считает себя – и на самом деле является – одним из спонсоров нынешнего киевского режима, ставит вопрос о том, что надо усилить контроль над тем, как распределяются деньги. Этот вопрос возникает не впервые, он появляется при каждых финансовых вливаниях. Несмотря на то, что киевские власти дают обещания, они их не выполняют. Поэтому вновь ставится вопрос, и ужесточаются требования", — сказал Владимир Оленченко.

Европарламент, как ожидается, в среду, 13 июня, проголосует на пленарной сессии по пакету новой макрофинансовой помощи Украине. Ранее источник, знакомый с вопросом, сообщал, что окончательное подписание пакета финпомощи властями ЕС ожидается в июле. Затем потребуется одобрение Украиной и ЕС меморандума о взаимопонимании, определяющего меры и реформы, которые должны будут принимать власти Украины для получения кредитов в рамках этой программы.

Евросоюз планировал выдать эту помощь Украине двумя траншами, программа поддержки рассчитана на 2,5 года.



У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

