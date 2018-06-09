Политик: обострение в Донбассе – подготовка ВСУ к молниеносному удару

МИД России заявил об обострении обстановки в Донбассе. В эфире радио Sputnik президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко высказал мнение, что обострение ситуации на юго-востоке Украины продолжится.

Обстановка в Донбассе вновь обостряется, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России в связи с участием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в министерской встрече в "нормандском формате" 11 ноября.

"Сегодня на юго-востоке (Украины) обстановка вновь начинает обостряться… ВСУ (Вооруженными силами Украины) грубо нарушаются договоренности о разведении сил и средств сторон. Так и не осуществив этот процесс в станице Луганской, украинские силовики интенсивно укрепляются в населенных пунктах Золотое и Петровское, откуда ими и ополченцами Донбасса осенью 2016 года были отведены войска и техника", – говорится в сообщении МИД РФ.

"Чем ближе позиции конфликтующих сторон друг к другу, тем выше опасность боестолкновений", – отметило ведомство.

МИД РФ также отметил, что при этом украинская сторона "не предлагает жителям юго-востока никаких политических гарантий, всячески провоцируя напряженность на линии соприкосновения, использует любую возможность для ужесточения экономической, торговой и транспортной блокады региона".

В эфире радио Sputnik президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко высказал мнение, что ситуация будет только обостряться.

"К сожалению, ситуация в Донбассе обостряется и будет продолжать обостряться. Это выражается в систематических обстрелах самопровозглашенных ЛНР и ДНР из запрещенных видов вооружений со стороны ВСУ и в том, что так называемые серые зоны, где не должно быть вооруженных сил, уже заняты представителями ВСУ. Безусловно, это подготовка к молниеносному удару по республикам. Это, конечно, беспокоит и жителей ЛНР и ДНР, и международных наблюдателей. При этом мы понимаем, что мировое сообщество в лице европейцев пока только констатируют данный факт, ничего не предпринимая в отношении нарушителей. К сожалению, проект "Украина как точка напряжения около России" действует и будет действовать. Для (президента Украины Петра) Порошенко сегодня необходимо обострение ситуации – начинается избирательная кампания в парламент, ведется подготовка к выборам президента. А без конкретного образа врага выиграть выборы, остаться у руля нынешней власти, безусловно, не удастся", – сказал Вадим Колесниченко.

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