Станет ли возможная встреча Путина и Трампа "прорывом"? Мнение политолога

В Кремле подтвердили обсуждение возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Вене. Политолог Вячеслав Смирнов в эфире радио Sputnik рассказал, почему, на его взгляд, тема возможной встречи двух лидеров так актуальна.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе последнего телефонного разговора обсуждали, что Вена может стать местом проведения их двусторонней встречи, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Зачастую рассматриваются разные города, которые могут подойти для встречи двух президентов. Вы знаете, что саму необходимость проведения такой встречи оба президента обсуждали в ходе последнего телефонного разговора. В том числе, что и Вена может стать таким городом", – сказал Песков журналистам.

Вместе с тем, по его словам, "каких-либо конкретных договоренностей, каких-то конкретных пониманий, какого-то конкретного обсуждения в настоящее время еще не ведется". "То есть в этом плане ничего не поменялось", – добавил он.

На уточняющий вопрос, обсуждал ли Путин на переговорах с канцлером Австрии Себастьяном Курцем возможность проведения встречи с Трампом в Вене, Песков ответил: "Упоминалось, что Вена может стать таким городом".

При этом он заметил, что данный вопрос – это предмет российско-американского обсуждения.

Путин и Трамп общались по телефону 20 марта.

В эфире радио Sputnik директор НИИ политической социологии Вячеслав Смирнов рассказал, почему, на его взгляд, тема возможной встречи двух президентов настолько актуальна.

"В любом случае встречи первых лиц государств, тем более, ядерных держав просто необходимы. Потому что личные контакты во многом сглаживают определенные противоречия и напряженность, создают атмосферу доверия и личной заинтересованности в нормальном, спокойном ведении переговоров, даже несмотря на тот негативный фон, который могут создавать политики и СМИ. Поэтому, конечно, встреча необходима, и улучшение личных отношений между Трампом и Путиным необходимо. Тем более что определенные симпатии они косвенно высказывали в отношении друг друга. Есть определенная эмпатия между ними. Но на любые встречи оказывают влияние многие факторы. Может быть, ближайшая встреча сделает прорыв в российско-американских отношениях и вообще в международной политике", – сказал Вячеслав Смирнов.

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