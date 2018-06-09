Политолог: прямые контакты президентов России и Украины – позитивный момент

Президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко провели телефонный разговор. В эфире радио Sputnik политолог Олег Игнатов поделился мнением о том, как контакты лидеров отразятся на ситуации в отношениях двух стран.

Президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко пообщались по телефону. Об этом сообщили в пресс-службе украинского президента.

Разговор состоялся по инициативе Киева. Российский и украинский лидеры договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных.

Порошенко подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских заключенных и выразил обеспокоенность ухудшением состояния их здоровья.

В свою очередь, Путин заявил о необходимости незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных на Украине, уточнили в пресс-службе Кремля.

Также главы государств обсудили ситуацию на юго-востоке Украины и ход реализации минского "комплекса мер".

В эфире радио Sputnik заместитель директора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов позитивно оценил прямые контакты президентов двух стран.

"Прямые контакты между президентом России и президентом Украины можно оценить как позитивный момент, особенно в ситуации того конфликта, который существует на востоке Украины, и в ситуации большого напряжения, которое существует между нашими двумя странами. Такие контакты, несмотря на то, что происходило в последние годы, безусловно, окажут только позитивное влияние на ситуацию. В конце декабря (прошлого года – ред.) был большой обмен пленными, однако второй обмен, который намечался на январь, так и не состоялся. Возможно, сейчас президенты договорились о том, чтобы возобновить переговоры в этом направлении, сдвинуть этот вопрос с мертвой точки. Что касается минского "комплекса мер", то, на мой взгляд, пока сложно ожидать больших прорывов в этом направлении. В скором времени пройдет саммит "нормандской четверки" на уровне министров иностранных дел. Встречи в рамках формата не было уже год, поэтому сторонам нужно подтвердить, что продолжают обсуждаться различные идеи по урегулированию конфликта. Нужно дать сигнал всем сторонам: несмотря на то, что переговоры зашли в тупик, стремление сторон урегулировать конфликт продолжает существовать", – сказал Олег Игнатов.

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