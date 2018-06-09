Военный политолог назвал задачу США на Ближнем Востоке

В Минобороны РФ ответили на заявление главы Пентагона и рассказали, где в Сирии на самом деле находятся очаги сопротивления террористов ИГ*. Военный политолог Олег Глазунов в эфире радио Sputnik объяснил, почему США не борются с остатками боевиков.

Очаги сопротивления террористов группировки "Исламское государство"* в Сирии находятся только в районах, контролируемых США, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В Минобороны прокомментировали заявление главы Пентагона о том, что президент Сирии Башар Асад при поддержке Ирана и России якобы "привел сирийский народ к катастрофе", а курдские формирования Сирийских демократических сил (СДС) – "единственная организация, которой удалось в упорной борьбе одержать победу над ИГ*" в Сирии.

"Что касается нынешней ситуации в Сирийской Арабской Республике, рекомендуем главе Пентагона изучить карту с обстановкой в этой стране. Все оставшиеся очаги сопротивления террористов ИГИЛ* в Сирии находятся только в районах, контролируемых США", – сказал он.

Эксперт ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Олег Глазунов в эфире радио Sputnik объяснил, почему американские военные не торопятся бороться с остатками ИГ*.

"Соединенные Штаты всегда контролировали отдельные бандитские группировки, которые входили в ИГ*. Эта группировка по структуре неоднородна. Некоторые ее части контролировали соседи Сирии по региону, а некоторые находились под контролем США. Американцы давно используют подобного рода "карманные" радикальные группировки для самой грязной работы в тех странах, которые они хотят подчинить своему влиянию", – сказал Олег Глазунов.

Он считает, что очаги терроризма на Ближнем Востоке будут сохраняться еще долго.

"Соединенным Штатам выгодно, чтобы на Ближнем Востоке сохранялась напряженность. Поэтому эти очаги терроризма будут и дальше сохраняться. Задача США – не допустить в регион Китай и Россию, не допустить регионального лидерства Ирана. Поэтому, к сожалению, еще долго в различных местах в регионе будут осуществляться нападения и диверсионные акты", – заключил Олег Глазунов.

*Террористическая организация, запрещенная в России

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!