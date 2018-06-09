"В расчете на хайп". Крымский политолог о словах Порошенко про Севастополь

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что над Севастополем будет поднят флаг Украины. В эфире радио Sputnik крымский политолог Владимир Джаралла отметил, что подобные громкие заявления – в стиле украинского лидера.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Севастополь с Днем города в твите с тегом #КримЦеУкраїна. По его словам, он "не сомневается" в том, что над Севастополем будет поднят украинский флаг.

"Славный потомок древнего Херсонеса, героический Севастополь – это украинский город. Не сомневаюсь, что над Севастополем будет поднят украинский флаг и будет звучать украинский гимн!", – написал Порошенко в Twitter

Многие подписчики Порошенко посмеялись над постом, а один пользователь призвал его приехать в Севастополь, пообщаться с местными жителями и убедиться, что Крым "был, есть и будет российским".

День города в Севастополе отмечается 14 июня.

В эфире радио Sputnik крымский политолог Владимир Джаралла высказал мнение, что заявления украинского президента носят пропагандистский характер.

"Петр Порошенко – это человек, который никогда не отвечает за свои слова, это человек, который соблюдает соглашения ровно до того момента, пока они ему выгодны. Именно так он вел себя в бизнесе, именно так он ведет себя в политике. Он обманывает, предает, он немедленно отказывается от своих слов. Это и есть стиль его политики. Все, что остается – это пафос, красивые слова. Но так как эти красивые слова подкрепляются мерзкими делами, и это отражается на его стране, то цена его словам даже не грош, а ноль. Эти его заявления, несомненно, носят пропагандистский характер. Он рассчитывает, что это вызовет "хайп", то есть резонанс, вызовет симпатии среди определенных кругов на Украине, на поддержку которых он рассчитывает в предвыборной президентской кампании. Но подобные шаги лишний раз напоминают, что Севастополь и Крым в целом избежали той страшной участи, которая досталась Донецку и Луганску, тех обстрелов, под которыми сейчас живут там люди. Так что можем ответить таким, как Порошенко, что Крым в России – навсегда!", – сказал Владимир Джаралла.

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