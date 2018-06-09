Востоковед: у России и Ирана есть общие интересы. И не только в Сирии

Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Циндао. 9 июня 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Циндао. 9 июня 2018

Россия и Иран успешно сотрудничают над разрешением сирийского кризиса, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Хасаном Роухани. Эксперт Юрий Зинин в эфире радио Sputnik назвал очевидными положительные итоги этого сотрудничества.

Россия и Иран успешно сотрудничают над разрешением сирийского кризиса, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы успешно сотрудничаем по разрешению сирийского кризиса. И здесь есть о чем поговорить, потому что есть конкретные результаты", – сказал Путин на встрече с президентом Ирана Хасаном Роухани.

"Я рад возможности поработать с вами на полях международной встречи в рамках ШОС", – добавил Путин.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проходит в Циндао 9-10 июня. В ШОС входят Россия, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан. Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия имеют статус государств – наблюдателей при ШОС.

Ведущий научный сотрудник МГИМО, востоковед Юрий Зинин в эфире радио Sputnik отметил важность взаимодействия России и Ирана в урегулировании сирийского кризиса.

"С самого начала сирийского кризиса позиции России и Ирана совпадали – обе страны выступали за сохранение территориальной целостности Сирии и за сохранение самого сирийского государства. И то и другое в ходе конфликта в этой стране было поставлено под сомнение, поскольку внутренний кризис был подстегнут мощнейшим внешним вмешательством – и со стороны региональных, и со стороны международных сил. В этом плане роль России и Ирана очень важна, а результат их совместного воздействия на развитие кризиса у всех на глазах: раскола Сирии удалось избежать, сирийское государство выстояло", – Юрий Зинин.

Он отметил, что взаимодействие Москвы и Тегерана в решении сирийского конфликта носит не конъюнктурный характер, Россия и Иран стараются найти взаимопонимание и по другим вопросам.

"Россия и Иран – соседи, у наших стран – долгая история взаимоотношений, в несколько сотен лет. Взаимопонимание России и Ирана очень важно, в том числе и в плане общих внешнеполитических действий. В Центральной Азии, в Закавказье у нас есть общие интересы. Это же мы видим и в Сирии", – сказал Юрий Зинин.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ группировкой ИГ в Сирии и Ираке, в отдельных районах этих стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование и восстановление Сирии.

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