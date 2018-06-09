РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Алексей Федорченко: у меня не было желания снять фильм о войне

14:4009.06.2018
(обновлено: 14:41 09.06.2018)
0951
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРежиссер Алексей Федорченко на премьере своего фильма Война Анны в рамках 29-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи. 3 июня 2018Режиссер Алексей Федорченко на премьере своего фильма Война Анны в рамках 29-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи. 3 июня 2018
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автор нашумевших "Овсянок" и "Ангелов революции" Алексей Федорченко представил свой новый фильм "Война Анны". О поиске историй и образов в кино режиссер рассказал в интервью радио Sputnik после показа фильма на фестивале "Кинотавр".

Алексей Федорченко живет и снимает кино в Екатеринбурге. Его новый фильм "Война Анны" рассказывает о девочке, которая чудом выжила после расстрела всей ее семьи и прячется в камине украинской школы, ставшей комендатурой на время фашисткой оккупации. Анна наблюдает за войной и жизнью из своего укрытия, зритель наблюдает за ней. Сценарий был написан на основе реальной истории, найденной режиссером в интернете. Роль Анны сыграла шестилетняя Марта Козлова, за весь фильм она не произносит ни слова. О съемках фильма и о поиске новых образов в кино Алексей Федорченко рассказал в интервью радио Sputnik.

– В последнее время мы привыкли, что фильмы о войне снимаются в жанре боевиков или детективов. У вас получилась совершенно другая история.

– У меня не было желания снять фильм о войне. С научной, киноведческой точки зрения была идея снять фильм в закрытом пространстве. У меня была клаустрофобия, я боялся всего этого. Для меня высшим пилотажем стал фильм "Погребенный заживо", когда камера не выходит из гроба, все снимается внутри, режиссер держит и держит события, возникает напряжение. Я думал, как это можно сделать. Или еще фильм "Лифт", когда все происходит в одном пространстве, отношения между людьми. Это предыстория. Все шло оттуда, когда через локальную камерную сцену в закрытом пространстве получается выйти на планетарный уровень.

© Алексей Федорченко
Кадр из фильма "Война Анны"
– Исполнительница главной роли Марта в жизни выглядит очень застенчивой, есть такое? Она совсем не похожа на свою героиню –  маленькую девочку с взрослым лицом.

– Она в жизни совершенно другая: нежная, чистая, тонкая, веселая, простая, прекрасная. Я сначала увидел ее фотографию, потом встретился с ней и немножко расстроился – ничего общего между Мартой в жизни и Мартой на фотографии не было. Я немного напрягся и стал делать дополнительный кастинг, но потом удостоверился, что решение правильное. Вот посмотрите (показывает фотографию в телефоне). Ей здесь пять лет, а лицо абсолютно другое. Она сейчас младше, по-моему, чем была. 

– Сложно было доставать ее из детского мира?

– Да нет, она прекрасно работала, а сейчас я не знаю, как с ней работать –  она стала более детская что ли. Она работала, как взрослая актриса. Что-то подсказывала, вжилась в роль, говорила – Анна так не поступила бы. 

–  Вы рассказывали историю про помидоры, которые Марта не любит, и поэтому она отказывалась сниматься в сцене, где ей нужно съесть помидор. Как вы ее уговорили? 

– Я уговаривал. Не только я, но и вся группа. В итоге мы напичкали помидор сиропом, она его съела. Но в кадре, конечно, если вы разглядите этот кадр, она с таким отвращением ест помидор, хотя должна с вожделением его есть – это первая пища за много дней. Она все-таки брезгливо к нему относится. 

– Во временном смысле тема войны все дальше от нас, мы все чаще слышим о ней в пересказах вторых, третьих лиц. Нет ли у вас ощущения, что она может превратиться в миф и стать историей об истории? 

– Она уже стала. Для попсового кино, для телевизора удобнее пользоваться штампами. Люди не изучают материалы, они смотрят какие-то фильмы, для них главные слова – это референсы и фокус-группы. Фокус-группа ориентируется на вчерашнее кино, и она ждет вчерашнего кино. Когда ты делаешь референс, то ты делаешь так, как кто-то делал, то есть тоже ориентируешься на вчерашнее кино. У меня на площадке запрещены эти слова. Даже отборщики фестивалей воспринимают новое кино, ориентируясь на свою базу насмотренности. Они ждут новое кино таким, как они себе его представляют. 

Вы попали в конкурс Роттердамского фестиваля, затем на  "Кинотавр". Получается, вы угадываете желания отборщиков фестивалей?

– Нет, не угадываю, и они никогда не угадают то, что я буду делать в следующий раз. И этим я интересен. И себе тоже. 

– У вас много подлинных деталей в фильме. Где вы их находите и как собираете? 

– Я отношусь к фильму как к научно-исследовательской работе. Режиссерскому сценарию предшествует огромная исследовательская работа – в документах, архивах, фотографиях того времени. У меня редко бывают придуманные кадры, фактически все мои истории – документальные. Они приобретают уровень сказки за счет насыщения фантастическими реальными деталями. Мы ленивые и не интересуемся историей, мы ориентируемся на школу и фильмы. А вот когда начинаешь изучать, то находишь миллион удивительных, фантастических образов, предметов, событий, лиц, историй, которые просто надо поднять и сделать. Это очень просто.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Режиссер Алексей Федорченко (второй слева) и актриса Марта Козлова (на первом плане) на премьере своего фильма "Война Анны" в рамках 29-го Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи
Что вы нашли для этого фильма? 

– Все (смеется).

– Собирали книги… 

– Да не то чтобы собирал, взял и купил украинские учебники 30-40-х годов, в них были настоящие гербарии. Настоящие предметы старой школы. Мы собирали по каким-то музеям, деревенским школам. Самое классное – это когда предмет является "кадрообразующим" или "сценообразующим", то есть предмет не просто стоит на месте, а важен как арт-объект. Когда появляется в кадре, условно говоря, заспиртованная змея, она за собой вытаскивает сцену. Или я нахожу свастику-печенье, и она рождает сцену как бы фантастическую, но абсолютно реальную и документальную.

– Что у вас первоначально – предмет или сцена? 

– Главное – сцена. В сцене должен быть арт-объект, им может быть предмет, актер, звук. 

– Как река в фильме "Овсянки", например?

– Да, желательно, чтобы арт-объект был один, край – два. Если это  понтонный мост, который колышет река (как в фильме "Овсянки" – ред.), то больше ничего не надо. У меня много символов в картине, но я с ними сам борюсь. Когда есть актер с удивительной паузой, удивительной мимикой, то все – ничего больше не надо. Кадр собран, сцена есть, не надо ее перенасыщать избыточными смыслами.

– Вы, условно, после "докрашиваете" картинку современными техническими средствами?  

– Я стараюсь их использовать как можно меньше. Мне сейчас, как и всем, приелось кино как мультик, когда можно все нарисовать. И классно, когда ты минимальными киносредствами можешь передать эмоции и рассказать сложную историю. Для меня это важно, и я стараюсь, чтобы компьютерной графики было как можно меньше, только там, где совсем невозможно сделать или спрятать, тогда я пользуюсь ей.

– Для фильма был организован краудфандинг, деньги довольно быстро собрали. Вас это удивило или вы были уверены в успехе?

– Дело  в том, что мы собирали деньги, продюсеры собирали, когда кино было практически готово. Мы работали со звуком, и нужно было закрыть какие-то дыры. Уже было понятно, что не стыдно собирать деньги на эту историю. Обычно мне стыдно. Я никогда не собирал на свои фильмы, мне кажется, что… ну что я буду на свое удовольствие просить денег у народа. Есть много больных детей, которым важнее помочь, чем мне. Поэтому я никогда этим не занимался. Я очень благодарен тем, кто дал деньги. Самый трогательный для меня был момент, когда бабушка, которая снималась в массовке нового фильма, услышала, как обсуждали краудфандинг, и из своих денег, не знаю, сколько она получила, пятьсот рублей дала на фильм. 

© Фото : пресс-служба фильма "Овсянки"
Кадр из фильма "Овсянки"
– Один из ваших документальных фильмов, который вы сейчас снимаете, посвящен Свердловской киностудии. Что сейчас там происходит, в каком она состоянии? 

– Свердловская киностудия фактически не существует как  кинопроизводящая организация. Это некий околокиношный центр, там устраивают экскурсии, есть киношколы, проводят какие-то встречи, то есть такой центр для молодежи, которая хочет заниматься кино. Но кино они не производят. Мой фильм посвящен не столько киностудии, он о российском кинопроизводстве середины 90-х годов. Я тогда работал на киностудии, был заместителем директора по экономике. И я пережил самые сложные времена российского кинопроизводства, когда все студии умерли в один год, начиная от московских и заканчивая всеми провинциальными студиями. Но поскольку я был в центре событий, то много знаю подробностей – удивительных, страшных. Тогда они были страшными и реально опасными для жизни. А сейчас это воспринимается как комедия, и я снимаю комедию. Съемки только начались, пока я снял штук пятнадцать интервью. Вся работа впереди. 

– Наверное, у вас были предложения переехать жить и работать в другой город. Почему вы остались и остаетесь в Екатеринбурге? 

– Мне там комфортно. Москва для меня большая, я приезжаю в Москву и сижу в гостинице. Как Марта в камине. Смысла не вижу переезжать – в Москве слишком много людей, и слишком много людей, которые кино занимаются. Есть интернет и самолет, можно снимать кино где угодно. Можно жить в деревне и снимать кино в Австралии. Мне мешала столица для кино. Да она всем мешает, как там можно что-то снимать, я не понимаю. Все приезжают снимать к нам или в Минск, Киев. У меня очень хорошая площадка, классная группа, шутки, любовь бесконечная. Актеры не хотят уезжать – такая забота вокруг них, здесь, в Москве, они не встречают такого, уже забыли про это. Приходит московский оператор, не скажу кто, и разговаривает матом на площадке, а у нас нет. У меня запрещено. На пятый день никто не матерится, попадают в нирвану, в другой мир. В Москве такое невозможно сделать, другой ритм. Я стараюсь не гнать, работаю в удовольствие. Я могу ничего не делать, потому что все придумано, все проговорено, все подготовлено –  режиссерский сценарий, раскадровка. Но если меня нет на площадке, все по-другому. 

Ничего не работает?

– Работает. Все будет хорошо, но мне не нравится. Я должен быть на площадке. Мистическая какая-то вещь независимо ни от чего. Кино – это режиссерское дело, должен быть человек, который держит всю группу в голове, все в голове. Он может ни слова не сказать, но если у него какой-то есть образ в голове, вот он – режиссер. И кино будет.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена