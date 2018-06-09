Политолог: в Германии складывается "экономическая оппозиция" санкциям США

Подготовка к прокладке труб газопровода по дну Балтийского моря в порту Визби на острове Готланд

Подготовка к прокладке труб газопровода по дну Балтийского моря в порту Визби на острове Готланд

В бундестаге раскритиковали возможные санкции против "Северного потока-2". В эфире радио Sputnik политолог Михаил Смолин назвал реакцию немецкой стороны естественной, поскольку проект отвечает интересам Германии.

Берлин считает газопровод "Северный поток-2" важным экономическим проектом, который не должен подвергаться угрозе санкций, заявил вице-спикер бундестага Томас Опперманн.

""Северный проект-2" – это важный экономический проект, мы его поддерживаем, и он не должен подвергаться угрозе санкций со стороны третьих стран", – сказал он на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Ранее американский журнал Foreign Policy со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что администрация Трампа готова ввести санкции против пяти европейских компаний, которые вместе с "Газпромом" участвуют в строительстве "Северного потока-2". Как сообщило издание, под санкции могут подпасть немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie, англо-голландская Royal Dutch Shell и австрийская OMV.

В эфире радио Sputnik политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин назвал реакцию немецкой стороны на возможные санкции естественной – в "Северном потоке-2" участвуют очень крупные европейские компании с серьезными капиталами, и они уже вложились в этот проект.

"То есть санкции США являются давлением уже не только на Россию, но и на крупнейшие европейские компании, которые в свою очередь давят на политический класс Германии. Поэтому мы слышим заявления в бундестаге, там уже рассуждают о том, что надо как-то микшировать давление Соединенных Штатов. "Северный поток-2" действительно очень выгоден Германии, потому что именно она становится распределителем газа по Европе и сама получает газ без посредников. То есть реакция политического класса подталкивается реальными экономическими нуждами крупных европейских компаний, и складывается уже экономическая оппозиция американским санкциям. Европа хочет иметь свои доходы и не хочет рисковать ими из-за каких-то недовольств из-за океана", – сказал Михаил Смолин.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

В четверг, 7 июня, правительство Швеции одобрило заявку Nord Stream 2 AG на строительство "Северного потока-2" в экономической зоне страны в Балтийском море.

"Северный поток-2" планируется проложить через территориальные и/или исключительные экономические зоны нескольких стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, среди них Россия, Финляндия, Швеция, Дания и Германия. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору газопровода "Северный поток-2", осталось получить разрешения на строительство только от Дании и России.

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