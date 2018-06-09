Политолог рассказал, зачем США перебрасывают на Украину самолеты-заправщики

США перебросили на Украину военные самолеты-заправщики. В эфире радио Sputnik директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко высказал мнение, что этот факт подтверждает самые худшие опасения.

США перебросили на Украину четыре самолета КС-135 Stratotanker для заправки стратегических бомбардировщиков, сообщает Obozrevatel.

Заправщики перебросили во Львов с авиабаз RAF Mildenhall (Великобритания), McConnell AFB (Канзас, США), Beale Air Force Base (Калифорния, США) и базы Национальной гвардии США в Иллинойсе. Вместе с ними прибыли приблизительно 150 человек – члены экипажа и персонал.

Как отмечает пресс-служба Воздушных сил США в Европе и Африке, их цель – повышение безопасности союзников США в Восточной Европе и уровня военного взаимодействия между членами НАТО и партнерами альянса.

С началом силовой операции в Донбассе американцы регулярно оказывают военную помощь ВСУ на сотни миллионов долларов: украинские военные и спецслужбы получили не только бронеавтомобили, беспилотники, радиолокационные системы, обмундирование и экипировку, но и летальное оружие. Так, Вашингтон одобрил поставки тяжелых снайперских винтовок Barrett M107A1 и противотанковых комплексов Javelin, хотя и запретил применять их на юго-востоке страны.

В мае сообщалось, что только в этом году Украина получила от США, Литвы, Великобритании и Канады летального оружия и других военных средств более чем на 40 млн долларов.

В эфире радио Sputnik директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко высказал мнение, что переброска на Украину военных самолетов-заправщиков говорит о готовящейся провокации.

"Данный факт говорит о том, что, к сожалению, самые худшие опасения подтверждаются – на Украине запланирована масштабная провокация. И эта провокация, очевидно, будет направлена против России. Будет направлена на то, чтобы втянуть Россию в открытую войну на Украине. Американцы здесь нужны в качестве внешнего фактора, который бы подтвердил те или иные действия. Очевидно, что Киев сам по себе вряд ли осмелится предпринять решительные действия, если за ним не будет стоять "дядюшка Сэм". Очевидно, "дядюшка Сэм" решил их поддержать, в том числе в военно-наблюдательном ключе", – сказал Олег Бондаренко.

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