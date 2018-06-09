Мнение: интервью австрийского журналиста с Путиным – "серьезный урок"

Австрийский журналист Армин Вольф рассказал о впечатлениях от интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. В эфире радио Sputnik политолог Юрий Светов отметил, что именно российский лидер помог журналисту провести блестящую работу.

Журналист австрийского телеканала ORF Армин Вольф заявил, что интервью с российским президентом Владимиром Путиным было самым сложным в его карьере, сообщает Politico.

"Это было определенно самое сложное интервью, которое я когда-либо брал, по трем причинам. Во-первых, существует огромная разница между тем, когда я беру интервью в своей студии и когда – в Кремле <…> Во-вторых, синхронный перевод серьезно затруднял возможность спонтанной реакции. Третья проблема заключалась в том, что Путин – чрезвычайно хитрый собеседник, который делает все, чтобы усложнить жизнь интервьюера", – заявил Вольф.

По его словам, Путин обращает внимание на момент, когда его перебивают.

"Политики редко так делают. Они обычно или позволяют себя перебить, или продолжают говорить. А Путин акцентирует каждое прерывание, и после третьего или четвертого раза интервьюер уже кажется грубым или не особо заинтересованным в его ответах", – пояснил журналист.

Вольф также отметил, что российский президент часто отвечает вопросом на вопрос и "отвлекает внимание от заданной темы".

Путин дал интервью телеканалу ORF накануне визита в Австрию. Он ответил на различные вопросы мировой повестки и внутренней политики.

В эфире радио Sputnik политолог, журналист Юрий Светов высказал мнение, что это интервью могло бы стать серьезным профессиональным уроком для журналистского сообщества.

"Я сам журналист и могу оценить с профессиональной точки зрения, что это была блестящая работа. Австрийский журналист, видимо, был очень хорошо подготовлен, ему готовили материалы по всем болевым точкам российской политики. Но интервью у него получилось именно потому, что блестяще отвечал Владимир Путин. Хочу сказать, что редкий политик выдержал бы такой натиск, такую атаку, которую произвел австрийский журналист. У президента хватило терпения разъяснять свою позицию, вновь возвращаться к некоторым вопросам. Американцы подсчитали, что Путин одиннадцать раз отвечал вопросом на вопрос, но, думаю, что Трамп в этой ситуации постоянно перебивал бы этого журналиста и уклонялся бы от ответа. В целом это очень полезный опыт для политиков – отвечать на вопросы, какими бы острыми они тебе ни казались. Но и для журналистов это серьезный профессиональный урок", – сказал Юрий Светов.

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