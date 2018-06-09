РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Эксперт: в бедственном положении беженцев из "Эр-Рукбана" виноваты США

12:1109.06.2018
(обновлено: 12:12 09.06.2018)
0300
© AFP 2018 / Khalil MazraawiСирийские беженцы в лагере РукбанСирийские беженцы в лагере Рукбан
© AFP 2018 / Khalil Mazraawi
Сотни беженцев из лагеря "Эр-Рукбан" в зоне под контролем американских военных обратились за помощью к сирийским властям. Однако США не заинтересованы в решении проблем сирийских беженцев, считает эксперт Владимир Фитин. Мнением он поделился с радио Sputnik.

Сотни беженцев перешли в пригород Дамаска из лагеря "Эр-Рукбан" близ города Тадмор в зоне ответственности сил западной коалиции, обратившись за помощью к сирийским властям.

Как рассказали журналистам некоторые из них, пройти многие километры через пустыню людей заставило отсутствие помощи. Организовать быт переселенцам теперь помогают студенты одного из дамасских университетов.

Американский истребитель F-22 Raptor во время дозаправки топливом в небе над Сирией
© U.S. Air National Guard photo by Staff Sgt. Colton Elliott
Эксперт: США пытаются узаконить свое присутствие в Сирии
В лагере "Эр-Рукбан" и на американской базе "Ат-Танф" находились около 60 тысяч беженцев. Боевики оппозиционных группировок перерезали пути снабжения лагеря гуманитарной помощью. В ООН происходящее в "Эр-Рукбане" назвали гуманитарной катастрофой.

"Мы думали спастись там (в лагере), а в итоге чуть не умерли с голода… Даже продукты и лекарства нам привозили знакомые из Дамаска, и мы платили за это деньги. Отдали все, что у нас было", – сообщила одна из беженок Матра Рамадан Ходор.

Лагерь сирийских беженцев "Эр-Рукбан" расположен в районе Ат-Танф (провинция Хомс), который, по информации министерства по примирению Сирии, находится в окружении боевиков оппозиции. В 2014 году, когда началось вторжение в Сирию членов террористической организации "Исламское государство"*, десятки тысяч жителей восточных провинций прибыли в Ат-Танф, надеясь попасть отсюда в Иорданию. Однако иорданские власти не пустили их в королевство. Так появился лагерь "Эр-Рукбан".

Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) https://riss.ru/  Владимир Фитин в эфире радио Sputnik отметил, что ответственность за нынешнее бедственное положение обитателей лагеря "Эр-Рукбан" лежит на американцах. 

"Ситуация в лагере "Эр-Рукбан" уже давно стала критической. И неоднократно российская сторона призывала и американцев, и международное сообщество дать возможность направлять гуманитарные грузы в лагерь. Но поскольку он находится в зоне американской военной базы в Ат-Танфе, где американцы установили вокруг базы 50-километровую зону, в которую никто кроме них не должен входить, лагерь оказался фактически в осаде и ситуация там становилась хуже день ото дня. И то, что беженцы покидают лагерь – совершенно естественно. Они ищут места, где они будут в безопасности и где у них будут хотя бы элементарные условия для жизни", – сказал Владимир Фитин.

По его словам, США не заинтересованы в решении проблем сирийских беженцев. 

"У них совсем другие заботы. Они всегда пытались создать ситуацию, когда можно было бы обвинить Дамаск в гуманитарной катастрофе. Они отрезали ряд зон и говорят, что сделали это якобы для их защиты от насилия со стороны сирийской правительственной армии. А в те зоны, которые освобождали сирийские правительственные войска, они помощь не направляли – помощь там оказывается Россией", – отметил Владимир Фитин.

Разрушенный нефтеперерабатывающий завод в Сирии
© AFP 2018 / RMC/STR Raqqa Media Center (RMC)
Военный эксперт: цель США в Сирии – заставить народ страдать
Американские военные находятся на территории Сирии вопреки воле сирийского правительства. В мае заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявлял, что силы США находятся на территории Сирии нелегитимно. По его словам, они дислоцированы без согласования и считаются оккупантами.

*Террористическая группировка запрещена в России

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена