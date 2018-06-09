Эксперт: в бедственном положении беженцев из "Эр-Рукбана" виноваты США

Сотни беженцев из лагеря "Эр-Рукбан" в зоне под контролем американских военных обратились за помощью к сирийским властям. Однако США не заинтересованы в решении проблем сирийских беженцев, считает эксперт Владимир Фитин. Мнением он поделился с радио Sputnik.

Сотни беженцев перешли в пригород Дамаска из лагеря "Эр-Рукбан" близ города Тадмор в зоне ответственности сил западной коалиции, обратившись за помощью к сирийским властям.

Как рассказали журналистам некоторые из них, пройти многие километры через пустыню людей заставило отсутствие помощи. Организовать быт переселенцам теперь помогают студенты одного из дамасских университетов.

В лагере "Эр-Рукбан" и на американской базе "Ат-Танф" находились около 60 тысяч беженцев. Боевики оппозиционных группировок перерезали пути снабжения лагеря гуманитарной помощью. В ООН происходящее в "Эр-Рукбане" назвали гуманитарной катастрофой.

"Мы думали спастись там (в лагере), а в итоге чуть не умерли с голода… Даже продукты и лекарства нам привозили знакомые из Дамаска, и мы платили за это деньги. Отдали все, что у нас было", – сообщила одна из беженок Матра Рамадан Ходор.

Лагерь сирийских беженцев "Эр-Рукбан" расположен в районе Ат-Танф (провинция Хомс), который, по информации министерства по примирению Сирии, находится в окружении боевиков оппозиции. В 2014 году, когда началось вторжение в Сирию членов террористической организации "Исламское государство"*, десятки тысяч жителей восточных провинций прибыли в Ат-Танф, надеясь попасть отсюда в Иорданию. Однако иорданские власти не пустили их в королевство. Так появился лагерь "Эр-Рукбан".

Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) https://riss.ru/ Владимир Фитин в эфире радио Sputnik отметил, что ответственность за нынешнее бедственное положение обитателей лагеря "Эр-Рукбан" лежит на американцах.

"Ситуация в лагере "Эр-Рукбан" уже давно стала критической. И неоднократно российская сторона призывала и американцев, и международное сообщество дать возможность направлять гуманитарные грузы в лагерь. Но поскольку он находится в зоне американской военной базы в Ат-Танфе, где американцы установили вокруг базы 50-километровую зону, в которую никто кроме них не должен входить, лагерь оказался фактически в осаде и ситуация там становилась хуже день ото дня. И то, что беженцы покидают лагерь – совершенно естественно. Они ищут места, где они будут в безопасности и где у них будут хотя бы элементарные условия для жизни", – сказал Владимир Фитин.

По его словам, США не заинтересованы в решении проблем сирийских беженцев.

"У них совсем другие заботы. Они всегда пытались создать ситуацию, когда можно было бы обвинить Дамаск в гуманитарной катастрофе. Они отрезали ряд зон и говорят, что сделали это якобы для их защиты от насилия со стороны сирийской правительственной армии. А в те зоны, которые освобождали сирийские правительственные войска, они помощь не направляли – помощь там оказывается Россией", – отметил Владимир Фитин.

Американские военные находятся на территории Сирии вопреки воле сирийского правительства. В мае заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявлял, что силы США находятся на территории Сирии нелегитимно. По его словам, они дислоцированы без согласования и считаются оккупантами.

*Террористическая группировка запрещена в России

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