Эксперт: в бедственном положении беженцев из "Эр-Рукбана" виноваты США

Сотни беженцев перешли в пригород Дамаска из лагеря "Эр-Рукбан" близ города Тадмор в зоне ответственности сил западной коалиции, обратившись за помощью к сирийским властям.
Как рассказали журналистам некоторые из них, пройти многие километры через пустыню людей заставило отсутствие помощи. Организовать быт переселенцам теперь помогают студенты одного из дамасских университетов.
"Мы думали спастись там (в лагере), а в итоге чуть не умерли с голода… Даже продукты и лекарства нам привозили знакомые из Дамаска, и мы платили за это деньги. Отдали все, что у нас было", – сообщила одна из беженок Матра Рамадан Ходор.
Лагерь сирийских беженцев "Эр-Рукбан" расположен в районе Ат-Танф (провинция Хомс), который, по информации министерства по примирению Сирии, находится в окружении боевиков оппозиции. В 2014 году, когда началось вторжение в Сирию членов террористической организации "Исламское государство"*, десятки тысяч жителей восточных провинций прибыли в Ат-Танф, надеясь попасть отсюда в Иорданию. Однако иорданские власти не пустили их в королевство. Так появился лагерь "Эр-Рукбан".
Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) https://riss.ru/ Владимир Фитин в эфире радио Sputnik отметил, что ответственность за нынешнее бедственное положение обитателей лагеря "Эр-Рукбан" лежит на американцах.
"Ситуация в лагере "Эр-Рукбан" уже давно стала критической. И неоднократно российская сторона призывала и американцев, и международное сообщество дать возможность направлять гуманитарные грузы в лагерь. Но поскольку он находится в зоне американской военной базы в Ат-Танфе, где американцы установили вокруг базы 50-километровую зону, в которую никто кроме них не должен входить, лагерь оказался фактически в осаде и ситуация там становилась хуже день ото дня. И то, что беженцы покидают лагерь – совершенно естественно. Они ищут места, где они будут в безопасности и где у них будут хотя бы элементарные условия для жизни", – сказал Владимир Фитин.
По его словам, США не заинтересованы в решении проблем сирийских беженцев.
"У них совсем другие заботы. Они всегда пытались создать ситуацию, когда можно было бы обвинить Дамаск в гуманитарной катастрофе. Они отрезали ряд зон и говорят, что сделали это якобы для их защиты от насилия со стороны сирийской правительственной армии. А в те зоны, которые освобождали сирийские правительственные войска, они помощь не направляли – помощь там оказывается Россией", – отметил Владимир Фитин.
*Террористическая группировка запрещена в России
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