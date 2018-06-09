Эксперт: украинский Ан-26 "перехватил" корабль ВМФ РФ? Несуразное заявление

В Минобороны назвали анекдотом сообщения о "перехвате" российского ракетного корабля украинским Ан-26.
Как заявил официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков, такая новость свидетельствует о том, что "неисчерпаемый юмор одесситов жив".
При этом он не исключил, что подобные сообщения могут быть "эксклюзивной утечкой безграмотных пропагандистов южного оперативного командования ВСУ".
В пятницу одесское издание "Думская" сообщило о "перехвате" в Черном море 2 июня малого ракетного корабля Черноморского флота украинским военно-транспортным самолетом Ан-26. По словам источника издания, самолет несколько раз прошел над кораблем на предельной малой высоте, после чего последний ушел в открытое море.
В Госдуме назвали сообщение о "перехвате" судна хвастовством.
"Кого они собрались напугать транспортным самолетом? И как собирались атаковать? Ящиками из грузового отсека кидаться? Или на таран идти? Так малые ракетные корабли способны отслеживать и сбивать широкий спектр воздушных целей, так что, скорее всего, кто и "дал деру" с места встречи – так это украинские пилоты", – заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.
Он также отметил, что приписывание побед – новая тактика украинских военных.
Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik прокомментировал сообщения украинских СМИ о "перехвате" российского корабля.
"Надо учитывать тот факт, что сам президент Украины, верховный главнокомандующий Петр Порошенко делает амбициозные анекдотичные заявления в отношении России, когда говорит, что не составляет труда победить Россию, и вообще, что Украина якобы сдерживает "агрессивную" ядерную державу, защищает Европу. Вот подобного рода юмористические заявления со стороны президента и начинают подхватывать уже военные. Подобного рода анекдотические случаи, когда их (украинские – ред.) транспортные самолеты "перехватывают" наши ракетные корабли – извините, но авиация должна заниматься совсем другими задачами. Атаковать российский корабль – это настолько все несуразно… Судя по всему, горе-специалисты не понимают сути происходящего, когда готовят свои информационные материалы, и они превращаются в юмористический анекдот", – сказал Андрей Кошкин.
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