Эксперт: украинский Ан-26 "перехватил" корабль ВМФ РФ? Несуразное заявление

В Минобороны РФ назвали "перехват" украинским Ан-26 корабля ВМФ России "одесским юмором". Военный политолог Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik прокомментировал сообщения в украинских СМИ о "перехвате" военно-транспортным самолетом российского судна.

В Минобороны назвали анекдотом сообщения о "перехвате" российского ракетного корабля украинским Ан-26.

Как заявил официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков, такая новость свидетельствует о том, что "неисчерпаемый юмор одесситов жив".

При этом он не исключил, что подобные сообщения могут быть "эксклюзивной утечкой безграмотных пропагандистов южного оперативного командования ВСУ".

Конашенков пошутил, что после перехода на стандарты НАТО украинские военные смогут перехватывать сверхзвуковые самолеты рыболовецкими сетями.

В пятницу одесское издание "Думская" сообщило о "перехвате" в Черном море 2 июня малого ракетного корабля Черноморского флота украинским военно-транспортным самолетом Ан-26. По словам источника издания, самолет несколько раз прошел над кораблем на предельной малой высоте, после чего последний ушел в открытое море.

В Госдуме назвали сообщение о "перехвате" судна хвастовством.

"Кого они собрались напугать транспортным самолетом? И как собирались атаковать? Ящиками из грузового отсека кидаться? Или на таран идти? Так малые ракетные корабли способны отслеживать и сбивать широкий спектр воздушных целей, так что, скорее всего, кто и "дал деру" с места встречи – так это украинские пилоты", – заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

Он также отметил, что приписывание побед – новая тактика украинских военных.

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik прокомментировал сообщения украинских СМИ о "перехвате" российского корабля.

"Надо учитывать тот факт, что сам президент Украины, верховный главнокомандующий Петр Порошенко делает амбициозные анекдотичные заявления в отношении России, когда говорит, что не составляет труда победить Россию, и вообще, что Украина якобы сдерживает "агрессивную" ядерную державу, защищает Европу. Вот подобного рода юмористические заявления со стороны президента и начинают подхватывать уже военные. Подобного рода анекдотические случаи, когда их (украинские – ред.) транспортные самолеты "перехватывают" наши ракетные корабли – извините, но авиация должна заниматься совсем другими задачами. Атаковать российский корабль – это настолько все несуразно… Судя по всему, горе-специалисты не понимают сути происходящего, когда готовят свои информационные материалы, и они превращаются в юмористический анекдот", – сказал Андрей Кошкин.

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