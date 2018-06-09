Эксперт объяснил значение церемонии в Тяньцзине, в которой участвовал Путин

Президент РФ Владимир Путин приготовил и попробовал в Китае местную еду. Эксперт-востоковед Алексей Маслов в эфире радио Sputnik объяснил, что это значит в глазах китайцев.

Президент России Владимир Путин приготовил и попробовал в Китае местную еду.

Путин в субботу примет участие в саммите лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Циндао. Президент РФ вместе с председателем КНР Си Цзиньпином в пятницу вечером отправились на скоростном поезде из Пекина в соседний портовый город Тяньцзин, где присутствовали на матче юношеских хоккейных сборных двух стран.

Китайский телеканал CCTV показал кадры того, как Путин и Си Цзиньпин готовят тяньцзиньские деликатесы, в частности гоубули – еду, похожую на пельмени. Один из представителей китайской делегации похвалил получившееся у Путина изделие, показав большим пальцем одобрительный жест.

Путин и Си Цзиньпин также попробовали блюдо, которое напомнило бы россиянам фаршированные блины. В тяньцзиньские "блины" завернуты мясо и овощи. В приготовлении этого блюда президент России также принял непосредственное участие, о чем сказал перед камерой.

Руководитель Школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов объяснил, что для китайцев участие гостя в приготовлении пищи – очень важный символ.

"У китайцев еду всегда готовит хозяин – то есть теоретически это был должен сделать Си Цзиньпин. Но когда дают приготовить еду гостю – это уровень высочайшего доверия. Ведь в давние времена вопрос приготовления еды был еще и вопросом безопасности. Это очень старая традиция, зародившаяся еще в VII-VIII веках нашей эры. Чтобы показать доверие, и, самое главное, особое расположение к гостю, ему давали приготовить то или иное блюдо. Надо сказать, что в Китае очень разнообразная кухня, в каждом регионе – свои предпочтения. И если гость мог приготовить блюдо так, чтобы оно понравилось хозяевам, то это означало, что он – самый лучший друг и почти член семьи", – рассказал Алексей Маслов.

По его словам, участие президента России в такой церемонии – по-своему беспрецедентное событие.

"Понятно, что в данном случае со стороны хозяев встречи это была такая "домашняя заготовка" – чтобы правильно приготовить китайские блюда, требуется определенное умение. Но, тем не менее, с политической точки зрения, на уровне символов это очень важно. Я не помню, например, чтобы в Китае зарубежные лидеры принимали участие в церемонии приготовления еды. На мой взгляд, это еще один символический и очень важный жест, показывающий, что Россия и Китай, Путин и Си Цзиньпин – больше, чем просто политические партнеры", – сказал Алексей Маслов.

Саммит ШОС проходит в китайском Циндао 9-10 июня. ШОС является постоянно действующей межправительственной международной организацией, которая была создана 15 июня 2001 года в Шанхае. В настоящее время государствами-членами ШОС являются Россия, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан. Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия имеют статус государства-наблюдателя при ШОС.

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