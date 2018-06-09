Мнение: Германия и Франция на самом деле не против сотрудничества с Россией

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила против немедленного возвращения к формату G8, сообщили немецкие СМИ. Политолог Илдус Ярулин в эфире радио Sputnik представил свое объяснение расхождений между ведущими западными странами по этому вопросу.

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила против подключения России к формату G8, сообщает телеканал ZDF.

Глава немецкого правительства отметила, что возвращение Москвы не имеет смысла до разрешения украинского кризиса. Ее заявление поддержали Франция, Канада и представители Евросоюза.

Меркель обозначила свою позицию после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна была бы присутствовать на нынешнем саммите G7 в Квебеке.

"Нравится вам или нет – и это, может быть, политически некорректно говорить, – но нам надо управлять миром. И есть G7, которая была раньше G8, выгнала Россию, она должна вернуть Россию, поскольку Россия нужна нам за столом переговоров", – сказал хозяин Белого дома журналистам.

В Кремле уже отреагировали на слова американского лидера. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что Москва "делает акцент на других форматах".

Идею Трампа поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Он подчеркнул, что это "в общих интересах".

Доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин в эфире радио Sputnik изложил свою версию расхождений между ведущими западными странами по этому вопросу.

"Европейские страны будут в рамках G8 находиться под риском двойного давления – и со стороны США, и со стороны России. А если США и Россия сойдутся по каким-то вопросам? Тогда европейцам бороться против такого давления будет совсем тяжело. С другой стороны, я не думаю, что призыв Трампа можно рассматривать как сигнал к конкретным действиям уже сейчас. Да, он сказал, что без России G7 не может эффективно работать – но, на мой взгляд, это пока что только подготовка, призыв к осмыслению ситуации. Вот когда и если пройдет российско-американский саммит, в Австрии или где-то еще, и Трамп повторит этот свой призыв – вот тогда это будет уже для всех западных стран команда к конкретным действиям", – считает Илдус Ярулин.

По его словам, Германия и Франция со своей стороны также намереваются сотрудничать с Россией.

"Мне кажется, такого рода заявлениями на политические темы Меркель и некоторые другие европейские лидеры отвлекают внимание возможных критиков от продолжения экономического сотрудничества с Россией. Да, они заявляют, что они против того, чтобы Россию прямо сейчас пригласить в G7 – но при этом они будут продолжать строить "Северный поток-2" и довольно активно в рамках имеющихся возможностей развивают экономические связи с нами. Мне кажется, такие заявления Меркель делает, чтобы не давать повод таким противникам России как Польша, прибалтийские страны поднять шум. Макрон, насколько можно судить, придерживается такой же линии", – сказал Илдус Ярулин.

G7 расширили за счет вхождения России в 1998 году, однако после возвращения Крыма члены клуба отказались приехать на саммит G8 в Сочи. Ведущие страны заявили, что не хотят заседать вместе с Россией до тех пор, пока Москва не изменит внешнеполитический курс.

Сейчас в "Большую семерку" входят Германия, США, Канада, Япония, Франция, Великобритания и Италия.

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