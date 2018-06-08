Эксперт: Запад хочет вернуть Россию в G8 для "восстановления баланса"

Президент США Дональд Трамп предложил вернуть Россию в G8, заявление прозвучало на саммите "Большой семерки". В эфире радио Sputnik эксперт Александр Кубышкин рассказал, что, по его мнению, могло повлиять на позицию американского лидера.

Президент США Дональд Трамп считает, что Россию снова нужно принять в состав G8, сообщило агентство Bloomberg.

Американский президент также заявил, что Россия должна присутствовать на саммите G7, который проходит сейчас в канадском Квебеке.

Трамп выразил недоумение отсутствием России за столом переговоров и сказал, что будет рекомендовать изменить это.

"Нравится вам или нет, — и это, может быть, политически некорректно говорить, — но нам надо управлять миром. И есть G7, которая была раньше G8, выгнала Россию, она должна вернуть Россию, поскольку Россия нужна нам за столом переговоров", — сказал президент США журналистам.

Позже идею Трампа поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Он подчеркнул, что это "в общих интересах".

В Кремле уже прокомментировали слова американского лидера. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что Москва "делает акцент на других форматах".

Профессор Санкт-Петербургского государственного университета Александр Кубышкин в эфире радио Sputnik поделился мнением о том, что могло повлиять на позицию американского лидера.

"Отношения Европейского союза и Соединенных Штатов сейчас испытывают кризис. Экономическая политика Трампа, его взгляд на некоторые международные проблемы в значительной степени расходятся с взглядами лидеров европейских государств-участников G7. А теперь не только у Франции и Германии, но даже и у Канады возникают вопросы к Трампу. И ему нужна опора, он очень надеется на то, что возвращение России в G8 поможет ему сдерживать напор его европейских союзников. А европейские государства надеются, что Владимир Путин послужит противовесом Трампу. То есть фактически стороны пытаются использовать Россию для восстановления некоего баланса в международных отношениях – экономических и политических. То есть тот диссонанс, который развивается в международных отношениях, видимо, и повлиял на решение Трампа, на его импровизацию в Канаде. Я думаю, что это был зондаж, но и сигнал того, что роль России нивелировать никому не удалось", — сказал Александр Кубышкин.

G7 расширили за счет вхождения России в 1998 году, однако после возвращения Крыма члены клуба отказались приехать на саммит G8 в Сочи. Ведущие страны заявили, что не хотят заседать вместе с Россией до тех пор, пока Москва не изменит внешнеполитический курс.

Сейчас в "Большую семерку" входят Германия, США, Канада, Япония, Франция, Великобритания и Италия.



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