Эксперт: у России и Китая назрела необходимость "сверить часы"

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов по итогам российско-китайских переговоров в Пекине. 8 июня 2018

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов по итогам российско-китайских переговоров в Пекине. 8 июня 2018

Лидеры России и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление по итогам переговоров в Пекине. В эфире радио Sputnik эксперт Владимир Колотов подчеркнул важность визита российского президента в Китай.

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин по итогам переговоров в Пекине подписали совместное заявление, осудив выход США из ядерной сделки с Ираном и одностороннее размещение систем ПРО в Европе и Азии под предлогом "ракетной угрозы". Также лидеры договорились вывести сотрудничество двух стран на "новый уровень".

Помимо этого, стороны высказались за сохранение территориальной целостности и суверенитета Сирии и борьбу с терроризмом "без двойных стандартов". Кроме того, Россия и Китай договорились продолжать усилия по мирному решению проблем на Корейском полуострове.

В принятом совместном заявлении говорится, что лидеры двух стран считают партнерство Москвы и Пекина образцовым для межгосударственных отношений на фоне геополитической нестабильности и случаев протекционизма.

Помимо совместного заявления, стороны подписали соглашение о международном автомобильном сообщении и меморандум о дальнейшем укреплении инвестиционного сотрудничества. Кроме того, достигнуты договоренности в сфере освоения космоса, атомной энергетики и науки.

Владимир Путин прибыл в Пекин в пятницу утром и пробудет в Китае до 10 июня.

Председатель КНР поприветствовал российского лидера на площади перед Домом народных собраний. После этого военный оркестр Народно-освободительной армии КНР исполнил несколько композиций. Первыми под залпы пушек прозвучали гимны России и Китая. После музыканты исполнили известную русскую песню "Катюша".

В эфире радио Sputnik директор Института Хо Ши Мина, профессор СПбГУ Владимир Колотов подчеркнул важность визита российского лидера в Китай.

"В условиях торгово-экономических санкций стран Запада в отношении России визит российского президента в КНР является очень важным. Китай – самый крупный экономический партнер РФ, и в условиях дестабилизации на Евразийском пространстве – а эта дестабилизация направлена как против России, так и против Китая – назрела необходимость "сверить часы" и выяснить мнение по поводу всех этих проблем. В данном контексте мне вспоминается рекомендация одного из китайских экспертов, который сказал, что в настоящее время нет необходимости заключать военный союз между РФ и КНР, но есть необходимость крепко стоять спиной к спине для того, чтобы отвечать на вызовы современности. По-моему, это очень правильная метафора. Выяснение взаимных позиций по актуальным вызовам безопасности наших стран, а также решение проблем в области экономического сотрудничества России и Китая – это самые важные вопросы на сегодняшний день", – сказал Владимир Колотов.

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