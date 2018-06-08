Мнение: целый комплекс проблем связывают Германию и США "большими канатами"

В Германии заявили, что больше не могут замалчивать разногласия с США. Политолог, американист Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, как будет развиваться ситуация.

Глава немецкого МИД Хайко Маас заявил, что Германия больше не может замалчивать разногласия с США.

"Мы привыкли, что можем полагаться на имеющиеся договоренности. Это коренным образом изменилось", – сказал он в интервью газете Suddeutsche Zeitung.

Глава МИД добавил, что "за пределами Европы США остаются нашим самым близким партнером", но "есть разногласия, которые мы больше не можем замалчивать".

По словам Мааса, выход Вашингтона из соглашения по климату, договоренностей с Ираном по ядерной программе и введение пошлин – односторонние решения, которые вредят Европе. Он подчеркнул, что президент США "сознательно идет на это". Маас также раскритиковал Дональда Трампа за то, что тот преследует курс, ставящий США выше всех других стран.

"Ничто из этого не сделает мир лучше, безопаснее или спокойнее", – добавил министр.

На фоне усложнившихся отношений с Вашингтоном Маас призвал европейские страны к более тесному сотрудничеству и приветствовал идею создания европейского совета безопасности. "Нам нужны преобразования, чтобы быть дееспособными и реагировать гораздо лучше и быстрее", – отметил он.

В эфире радио Sputnik политолог, американист Михаил Синельников-Оришак высказал мнение, что это первые шаги Германии по пути выхода из-под контроля США.

"Целый комплекс проблем привязывают Германию к США большими канатами, и такое положение вещей существовало с конца Второй мировой войны. Но о нем не принято было говорить громко и вслух – это считалось неполиткорректным. Положение вассала, который не имеет права поднять какое-то недовольство, естественно, стало немцев уже изрядно утомлять. У них стало копиться определенное раздражение. Потому что происходит очень много событий, связанных с диктовкой. Например, был скандал, когда на территорию Германии американцы собирались ввезти отходы неких отравляющих веществ. То есть у Германии есть много причин не радоваться такой зависимости. Но, повторюсь, о ней не принято было говорить. А сейчас о ней заговорили. Конечно, из этого не стоит делать вывод, что что-то кардинально изменится, и Германия будет иметь собственный взгляд. Но первые шаги в этом направлении уже делаются", – сказал Михаил Синельников-Оришак.

Президент США в начале мая объявил о выходе Вашингтона из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников в 2015 году. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе вторичных, то есть в отношении стран, ведущих бизнес с Ираном. При этом в Евросоюзе подчеркнули, что будут выполнять условия сделки с Ираном, пока их придерживается Тегеран.

Также с июня в США начали действовать ввозные пошлины на сталь и алюминий из большинства стран, включая государства ЕС, КНР, Канаду и Мексику. Эти действия американского президента резко раскритиковали лидеры ряда европейских стран и Канады.

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