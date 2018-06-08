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Военный эксперт рассказал о важнейшем качестве БМПТ "Терминатор-3"

16:1708.06.2018
(обновлено: 16:26 08.06.2018)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкБоевая машина огневой поддержки БМПТ Терминатор-3Боевая машина огневой поддержки БМПТ Терминатор-3
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В "Ростехе" рассказали о возможностях боевой машины "Терминатор-3". В эфире радио Sputnik военный эксперт Игорь Коротченко отметил, что третье поколение боевых машин поддержки танков "Терминатор" не имеет аналогов в мире.

"Уралвагонзавод" формирует облик нового, третьего поколения боевых машин поддержки танков "Терминатор", которые смогут поражать любые цели, заявил РИА Новости Сергей Абрамов, индустриальный директор кластера "Вооружение" корпорации "Ростех", в которую входит УВЗ.

"С учетом опыта боевого применения "Терминатора" сейчас мы думаем над обликом новой модификации этой машины. Обсуждается улучшение тактико-технических характеристик и модернизация шасси. Новая машина сможет работать по всем типам целей: воздушным, наземным, живой и неживой силе противника", – сказал Абрамов.

БМПТ Терминатор во время репетиции Парада Победы на военном полигоне Алабино в Московской области
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Мощный двигатель, внушительный набор вооружений". Эксперт о "Терминаторе"
По его словам, современная версия машины, которую сейчас начали поставлять в войска, "очень удачная", но в перспективе ее также могут усовершенствовать.

"Например, заказанные военными машины имеют экипаж пять человек. Но уже появилась версия БМПТ, которой управляют всего три военнослужащих. Понятно, что при сохранении той же боевой эффективности мы достигаем этого за счет большей роботизации самой машины и ее вооружения", – рассказал он.

Собеседник агентства добавил, что пока рано говорить о названии БМПТ нового поколения, но при соответствующем решении Минобороны она может получить индекс "Терминатор-3".

В эфире радио Sputnik военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко отметил, что третье поколение боевых машин поддержки танков "Терминатор" не имеет аналогов в мире.  

"Это инновационная разработка, уже неоднократно прошедшая этапность модернизации. Появление такой машины показывает, что "Уралвагонзавод" как корпорация понимает тенденции и изменение формата боевых действий в ХХI веке и адаптирует свои изделия под современные требования войны", – сказал Игорь Коротченко.  

По его словам, в том, что в формировании облика "Терминатора-3" сыграла роль сирийская кампания, в которой принимали участие машины предшествующих модификаций. 

"Важнейшее качество, которое получила новая боевая машина, – это возможность уничтожать беспилотники, которые сегодня являются элементами и широкомасштабной, и гибридной войны. Борьба с подобного рода малоразмерными, но крайне опасными целями, должна быть функционалом современной боевой техники. Кроме того, в "Терминаторе-3" – увеличенный калибр пушки, наличие современных средств связи и автоматизации процессов боевого управления. То есть эта машина способна, как самостоятельно, так и в группе, поддерживая танки, обеспечить боевые действия буквально в любых условиях: и на местности, и в городской среде. Поэтому БМПТ имеет очень хорошие перспективы, в том числе и на внешнем рынке, с точки зрения поставок "Терминарора-3" в экспортной версии иностранным заказчикам", – отметил военный эксперт.

Боевая машина огневой поддержки БМПТ Терминатор-3 во время военно-технического форума Армия-2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Военный эксперт: "Терминатор" – это интересный эксперимент
Первый контракт на поставку вооруженным силам России БМПТ "Терминатор" был подписан в ходе научно-технического форума "Армия-2017".

"Уралвагонзавод", создавший первую версию боевой машины поддержки танков "Терминатор-1", предлагал ее военному ведомству еще в 2000 году. В 2006-м УВЗ создал БМПТ "Терминатор-2", контракт на поставку которого Минобороны подписало 11 лет спустя в ходе форума "Армия-2017". Первым покупателем машин "Терминатор" в 2011 году стал Казахстан.

Как заявляли в пресс-службе УВЗ, контракт на поставку "Терминаторов" Минобороны будет выполнен в начале 2019 года.

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