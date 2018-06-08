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Мнение: на Украине "взяла верх" самая отвратительная часть националистов

15:1008.06.2018
(обновлено: 16:13 08.06.2018)
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© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкПлощадь Независимости в Киеве. Февраль 2014Площадь Независимости в Киеве. Февраль 2014
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Бывший руководитель охраны экс-президента Украины заявил в суде, что радикалы в ходе госпереворота 2014 года хотели заживо сжечь Виктора Януковича, занимавшего пост президента. Политолог Наталья Макеева в эфире радио Sputnik прокомментировала ситуацию.

Бывший руководитель службы безопасности экс-президента Украины Владимир Павленко заявил в суде, что радикалы в 2014 году хотели заживо сжечь Виктора Януковича.

Он уточнил, что речь идет о харьковских радикалах. У Януковича был запланирован визит в этот город. Там он должен был посетить съезд Партии регионов. Убийство бывшего украинского лидера готовили сразу две группы из числа представителей националистической партии "Свобода" и их сторонников, рассказал Павленко.

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© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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"Если покушение первой группы будет неудачным, а планировалось убийство президента из огнестрельного оружия…, то при выводе президента охраной вторая группа планировала либо его застрелить, либо при выезде кортежа забросать коктейлями Молотова и заживо сжечь", – сказал он.

После поступления этой информации визит в Харьков отменили, добавил свидетель.

Заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель Федерального агентства новостей Наталья Макеева в эфире радио Sputnik сказала, что она не удивлена оглашенными в суде планами украинских радикалов. 

"В 2014 году взяла верх самая отвратительная часть украинских националистов. И я по большому счету не удивлена, что у них были такие планы. После того, что было сделано в Одессе (события в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года – ред.), наверное, уже ничему не стоит удивляться. Эти люди неоднократно доказали, что они способны на любую жестокость, причем, жестокость ничем не оправданную. А поскольку любое действие рождает противодействие, то жестокость со стороны националистов породила ожесточение их противников на Украине. Но если их противники все же соблюдают определенные этические нормы, то данная часть украинских националистов считает, что им позволено абсолютно все", – сказала Наталья Макеева.

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© AFP 2018 / Sergei Supinsky
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Суд начал рассматривать по существу дело о госизмене против Виктора Януковича летом прошлого года. Это одно из нескольких уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота 2014 года. Прокуратура намерена потребовать для обвиняемого пожизненное заключение. Экс-президент категорически отрицает свою вину.

Недавно суд прервал стадию прений сторон и вернулся к допросу свидетелей по ходатайству адвокатов Януковича. Прения назначены на 30 и 31 июля, запасная дата – 1 августа.

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Популярные комментарииВсе комментарии
tvell
Способны на любую жестокость, мерзость и предательство!!!
15:19
08.06.2018
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