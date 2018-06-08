Юрист о тяжбе "Газпрома" и "Нафтогаза": ситуация может измениться

"Газпром" обратился в суд с требованием обеспечить доступ к материалам дела о взыскании его активов в Швейцарии, чтобы обжаловать действия судебных приставов. В эфире радио Sputnik юрист Мария Ярмуш отметила, что это дело еще не закончено.

"Газпром" обратился в суд, потребовав обеспечить доступ к материалам дела о взыскании его активов в Швейцарии, чтобы обжаловать действия судебных приставов. Об этом сообщили в российской компании.

"Газпром" также намерен обратиться с аналогичным запросом в один из судов Нидерландов, где, как утверждает "Нафтогаз", также начался процесс ареста активов российского концерна из-за неисполнения решений Стокгольмского арбитража.

В то же время в "Газпроме" подчеркнули, что компанию до сих пор никто официально не уведомил о принудительном исполнении решений суда в Швейцарии.

Ранее в корпорации отказались выплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов до тех пор, пока суд не вынесет решения по апелляции на решение Стокгольмского арбитража.

Стокгольмский арбитраж вынес два вердикта по тяжбе "Газпрома" и "Нафтогаза" по поводу контрактов на поставку и транзит газа, обязав российский концерн выплатить украинской стороне компенсацию за недопоставку топлива.

"Газпром" оспорил вердикт арбитража в суде Швеции, а также начал процедуру разрыва контрактов с "Нафтогазом".

Адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш в эфире радио Sputnik прокомментировала ситуацию.

""Газпром" правильно поступает, поскольку обжалует арест, наложенный приставами на имущество по решению Стокгольмского арбитража. Мотивация понятна и она обусловлена тем, что это решение оспаривается в апелляционном порядке в суде Швеции. Если будет отменено постановление Стокгольмского арбитража, то "Газпром" не должен будет платить "Нафтогазу", если же деньги до этого будут выплачены, то получить обратно эти деньги с "Нафтогаза" будет невозможно. Поэтому во время обжалования действий приставов об аресте имущества "Газпром" может приостановить эти действия, приостановить принудительное взыскание, наложенное на имущество по решению арбитража. Дело еще не закончено, пересмотр этого решения в суде Швеции может изменить всю ситуацию по делу", – отметила Мария Ярмуш.

На прошлой неделе украинский лидер Петр Порошенко заявил, что с "Газпрома" принудительно взыскали 2,56 млрд долларов – в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах. В конце мая приставы пришли в офис Nord Stream AG 2 в Швейцарии.

Позднее представители компании сообщили, что пока не могут подтвердить информацию об аресте активов холдинга по требованию "Нафтогаза".

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