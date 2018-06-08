Ганжара о словах вице-премьера Италии про Крым: время играет в нашу пользу

Италия готова обсуждать статус Крыма, заявил вице-премьер страны Маттео Сальвини, сообщили итальянские СМИ. Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik прокомментировал это заявление.

Италия готова обсуждать статус Крыма, заявил вице-премьер страны Маттео Сальвини, его слова приводит итальянское издание Il Giornale.

"Вот министр иностранных дел, не хочу отнимать у него работу, но мы будем обсуждать все", – сказал Сальвини, отвечая на вопрос журналистов о статусе полуострова.

Кроме того, итальянский вице-премьер допустил, что Рим наложит вето на продление европейских санкций, связанных с воссоединением Крыма с Россией. Этот вопрос будет обсуждаться в Совете ЕС 23 июня.

Сальвини выразил убежденность в том, что главная угроза НАТО исходит от Африки, а не от России.

"Если мы члены оборонительного альянса, я бы хотел, чтобы он защищал нас от реальных опасностей с юга, а не от мнимых с востока", – заявил политик.

Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik прокомментировал эти заявления.

"В последнее время мы видим все больше сигналов о том, что ряд государств, которые играют на мировой арене заметную роль, готовы идти к тому, чтобы признать Крым неотъемлемой составной частью Российской Федерации. Если говорить конкретно об Италии, то за четыре года у нас побывало немало делегаций из этой страны, в составе которых приезжали и депутаты, и, например, бывший премьер Сильвио Берлускони. И время играет в нашу пользу. Люди, которые к нам приезжают, видят, что Крым развивается. Строительство Крымского моста, открытие его автомобильной части, другие крупные инфраструктурные проекты делают и уже сделали Крым совсем другим", – сказал Владислав Ганжара.

По его словам, невозможно бесконечно отказываться признавать выбор крымчан.

"Конечно же, не признавать тот факт, что два с половиной миллиона людей, проживающих на территории Крыма и города Севастополя, сделали четыре года назад свой выбор и являются сегодня гражданами Российской Федерации, невозможно. Пусть процесс признания Крыма российским будет небыстрым, но правда на нашей стороне, и рано или поздно мировое сообщество это признает", – заключил Владислав Ганжара.

Крым в марте 2014 года вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота в Киеве. За воссоединение с Россией тогда высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.

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