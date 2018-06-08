Президент ФСЖ России: наши игроки привнесли в "Вашингтон Кэпиталз" драйв

Капитан "Вашингтон Кэпиталз", россиянин Александр Овечкин признан самым ценным игроком плей-офф Кубка Стэнли. Команда впервые завоевала кубок. Президент ФСЖ России Николай Долгополов в эфире радио Sputnik отметил вклад российских хоккеистов в эту победу.

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" российский нападающий Александр Овечкин признан самым ценным игроком плей-офф Кубка Стэнли. Также Овечкин стал лучшим снайпером как регулярного чемпионата (49 голов), так и плей-офф (15), сообщается на официальном сайте НХЛ. https://www.nhl.com/ru

"Вашингтон" одержал победу в пятом матче финальной серии с "Вегас Голден Найтс". Результат встречи, прошедшей в ночь на пятницу по московскому времени в Лас-Вегасе, – 4:3 (0:0, 2:3, 2:0) в пользу "Вашингтона". Одну из шайб – при счете 1:1 – в составе столичного клуба забросил Овечкин.

Счет в серии стал 4-1 в пользу столичной команды. Таким образом, "Вашингтон" впервые в своей истории завоевал Кубок Стэнли. Для Овечкина это также первый клубный командный трофей в Северной Америке в карьере.

В последний раз "Кэпиталз" выходили в финал плей-офф НХЛ в 1998 году, где уступили команде "Детройт Ред Уингз".

Заместитель главного редактора "Российской газеты", вице-президент Международной ассоциации спортивной прессы, президент Федерации спортивных журналистов России Николай Долгополов в эфире радио Sputnik прокомментировал победу "Вашингтон Кэпиталз" над "Вегас Голден Найтс".

"Произошло то, чего все ждали, иного быть не дано, и "Вашингтон" легко обыграл "Вегас". Меня всегда удивляло, почему это команда не могла взять Кубок Стенли, побеждая в "регулярке". У меня такое впечатление, что команде просто не хватало запала, заряда, я бы сказал, драйва. И очень приятно, что этот драйв принесли наши игроки. Александр Овечкин всегда был тем человеком, а теперь стал капитаном, который вел команду к победе. На этот раз он выложился весь. Иногда он даже рисковал своим здоровьем, бросаясь под мощнейшие броски защитников соперника. Это очень рискованная вещь", – сказал Николай Долгополов.

Он также отметил огромную заслугу двух других российских игроков.

"Второе – я даже немного удивлен тем прогрессом, которого добился Евгений Кузнецов. Мне кажется, он вполне мог опередить Овечкина в звании лучшего игрока. Его ходы более хитроумны, чем прямой и напористый стиль Овечкина. Но, тем не менее, они оба здорово забивали и оба хорошо выступили. Кроме того, ни в коем случае не надо забывать еще о третьем российском игроке – я имею в виду защитника Дмитрия Орлова. Пока его к "звездам" не отнесешь, но это очень полезный защитник атакующего плана. Он умеет навязывать силовую борьбу, применять силовые приемы. И вот эта тройка очень помогла "Кэпиталз"… Я не могу сказать, что болею за "Вашингтон Кэпиталз", но я болею за наших ребят – им удачи и поздравления", – отметил Николай Долгополов.

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