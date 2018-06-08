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Политолог: саммит Россия – США показал бы, что у Трампа не связаны руки

09:4808.06.2018
(обновлено: 10:30 08.06.2018)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп перед рабочим заседанием лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 11 ноября 2017Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп перед рабочим заседанием лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 11 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Американские СМИ сообщили о предложении организовать встречу президентов России и США в Австрии. Желание Вены принять такой саммит пока не означает, что эта встреча обязательно состоится, сказал в эфире радио Sputnik политолог Сергей Козлов.

Президент России Владимир Путин выступил с инициативой летом встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Австрии, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленный европейский источник.

По данным издания, такое предложение российский лидер озвучил в ходе встречи с австрийским канцлером Себастьяном Курцем, а тот в свою очередь пообещал обсудить идею с американской стороной.

Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Andrew Harnik
Политолог: Трамп "связан по рукам и ногам"
Представитель совета национальной безопасности Белого дома в беседе с РИА Новости подтвердил, что австрийские власти предложили провести у себя встречу президентов России и США. Собеседник агентства отметил, что несмотря на обсуждение встречи, пока Вашингтону "нечего объявить на этот счет".

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщал, что между Путиным и Трампом 20 марта состоялся телефонный разговор, в ходе которого американский лидер предложил организовать двусторонний саммит и в качестве возможного места проведения назвал Вашингтон. 

Ранее Путин в интервью австрийскому телеканалу ORF выразил мнение, что его встреча с Трампом до сих пор не состоялась из-за ожесточенной внутриполитической борьбы в США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил, что в вопросе саммита лидеров двух стран не хватает "конкретики".

Кандидат исторических наук, политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления – филиал РАНХиГС при Президенте РФ Сергей Козлов в эфире радио Sputnik отметил, что встреча лидеров России и США, безусловно, была бы нужной и полезной. 

"Встреча президентов России и США, несомненно, сыграла бы позитивную роль. Помимо конкретных договоренностей, которые могут быть достигнуты на такой встрече, важным стал бы и сам по себе факт этой встречи. Он означал бы, что какие-то шаги навстречу друг другу американский и российский президент готовы сделать. Также нужно вспомнить о том, что Трамп долгое время был скован последствиями скандала в США по поводу якобы имевшего место вмешательства России в американские выборы, и его руки были связаны. Встреча двух президентов, в том числе, показала бы, что Трамп получает возможность действовать без оглядки на оппозиционный истеблишмент и СМИ", – сказал  Сергей Козлов.  

Тем не менее, по его словам, пока еще рано выступать с прогнозами относительно возможности такой встречи. 

"Пока делать какие-то прогнозы относительно возможной встречи между двумя президентами рано. Несмотря на неоднократные заявления американского президента, что он готов встретиться с президентом России и несмотря на желание российского президента встретиться с американским, тот контекст, в котором приходится действовать хозяину Белого дома, для него не слишком позитивный. Поэтому желание Австрии принять на своей земле встречу двух крупнейших мировых лидеров пока не означает, что эта встреча обязательно состоится", – считает Сергей Козлов. 

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Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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mka78
Чтоб встречаться, надо о чем то предварительно договорится, а так просто потрепаться смысла нет
10:53
08.06.2018
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Kamenskaya Nina
Похоже, что Трамп сильно увлечен проблемами с Евросоюзом и переговорами с северокорейцами. Ему не до Путина.
10:53
08.06.2018
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