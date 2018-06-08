"Земля уходит из-под ног". Политолог о заявлении депутатов Рады по Одессе

Ряд депутатов Рады потребовали от Совета национальной безопасности и обороны Украины принять срочные меры в связи с потерей "украинского контроля" в Одессе. Политолог Игорь Шатров в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

Ряд депутатов Рады потребовали от секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александра Турчинова принять срочные меры в связи с потерей "украинского контроля" в Одессе. Об этом сообщил парламентарий Игорь Луценко в Facebook.

Он пояснил, что "террор" против антироссийских активистов в городе приобретает "невиданные масштабы".

По словам Луценко, одесские власти поддерживают пророссийские акции и помогают местным антиукраинским организациям.

"Мы теряем Одессу по тому же сценарию, что и Донбасс", – отметил Луценко.

Он также обратился к Турчинову с просьбой инициировать заседание СНБО по ситуации в Одессе, поскольку утрата контроля над "третьим по величине, исторически украинским городом" несет непосредственную угрозу национальным интересам Украины.

Это не первое подобное заявление украинских властей. В конце мая постпред президента Петра Порошенко в Крыму Борис Бабин рассказал, что в нескольких граничащих с полуостровом районах наблюдается "потеря признаков государственного управления".

Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

""Земля уходит из-под ног" – так, наверное, можно прокомментировать информацию из Рады. На самом деле, конечно, трудно себе представить, что власти Одессы способствуют антиукраинским выступлениям. Скорее можно поверить в то, что они не способствуют антирусским. Это происходит, конечно же, не потому, что им просто так захотелось, а потому, что жители Одессы изначально были настроены очень критично к новой киевской власти – из-за действий самой этой власти. А события в одесском Доме профсоюзов (2 мая 2014 года, – ред.), "новая Хатынь", которую там устроили националисты, наверное, вызвали не только боль, но и своего рода шок, и люди замолчали. Но шок со временем проходит. И жители Одессы, думаю, поняли, что если они будут продолжать молчать, то террор против них продолжится и выбраться из этой западни уже не удастся. И если в Одессе проходят выступления, то они – не пророссийские, как это им пытаются приписать – люди выступают в защиту своего достоинства, они хотят жить свободно. А новое усиление давления, которое предлагают в Раде, не только не поможет, но только усилит такие настроения", – предположил Игорь Шатров.